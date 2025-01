Frigorifero, non tenerlo mai più così: equivale a buttare tutto il cibo in una botta sola | I grandi chef lo sanno benissimo

In una sola botta rischi di dover buttare via tutto quello che hai in frigorifero, questo semplicemente percentuale lo tieni in questo modo.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici indispensabili all’interno di ogni singola casa, ed è utilizzato per consentire di conservare i cibi molto più a lungo di quello che succederebbe a temperatura ambiente. Però, due sono le insidie che si nascondono dietro il suo utilizzo: la prima riguarda il consumo in termini economici, l’altra invece il mantenimento del cibo in buone condizioni.

Grazie alle temperature basse che è possibile utilizzare all’interno del frigo, gli alimenti possono avere una durata di gran lunga maggiore, con un ridotto spreco alimentare.

Ma quando il frigorifero non viene utilizzato nella maniera corretta, si rischia di dover buttare via tutto ciò che si ha all’interno, oltre a dare adito a un consumo maggiore di energia, con inevitabile riflesso sulla bolletta.

In particolare, ci sarebbe un errore che viene commesso molto più di frequente di quello che si possa credere. Si rischia, in questo modo di dover buttare veramente tutto.

La conservazione del cibo alla base della buona salute a tavola

Ogni anno il numero di persone che sono coinvolte in un’intossicazione alimentare sono molte di più di quello che si possa realmente pensare. Spesso la causa non è nè come è stato prodotto il cibo, nè tanto meno la sua consumazione, piuttosto il modo in cui esso viene conservato. Stipare il cibo nella maniera giusta, infatti, è indispensabile per mantenerne inalterate le caratteristiche organolettiche, e per riuscire ad assicurare al consumatore la massima qualità.

In gergo tecnico, anche quando si parla di HCCP, si fa riferimento al mantenimento della catena del freddo, riferendosi a quei cibi che devono essere conservati a una specifica temperatura. Una conservazione a temperature sbagliate potrebbe essere causa di malattie di origine alimentare.

A cosa prestare attenzione

L’interruzione della catena del freddo porta a una proliferazione dei microrganismi; esattamente come occorre prestare attenzione quando si porta la spesa dal supermercato a casa, allo stesso modo, bisogna anche controllare bene come avviene la conservazione. Ci sono regole ben precise da seguire, se non si vuole rischiare di buttare via tutto. Innanzitutto, è consigliato conservare gli alimenti in confezioni e contenitori chiusi, seguendo le istruzioni presenti sulla confezione si ognuno di loro.

Allo stesso modo, è importante saper utilizzare il frigo, e quindi mettere ogni alimento al posto giusto. La carne e il pesce crudo vanno nel ripiano in basso, la verdura immediatamente sotto, nel cassettone. Mai mettere cibo particolarmente deperibile nelle porte, dove la temperatura sale più facilmente. E mai riempire troppo il frigo o lasciarlo aperto. Inoltre si raccomanda di controllare sempre le scadenze, pulire il frigo periodicamente e infine di sbrinarlo insieme freezer al bisogno.