Legumi, non li sciacquare mai più: ecco cosa c’è dentro l’acqua della scatola

Da adesso in poi, non sciacquare più i legumi in scatola, la loro acqua è molto più importante di quello che puoi pensare.

I legumi sono uno degli alimenti che si trovano alla base della nostra piramide alimentare. Fonte di ferro e di proteine, ad oggi il loro utilizzo è molto variegato, considerando che vengono utilizzati anche sotto forma di ingrediente principale o come farina per la produzione di secondi piatti o di pasta.

In effetti, le qualità nutrizionali che contraddistinguono questo vegetale non sono semplici da ritrovare in altre tipologie di alimento e forse questo li ha resi estremamente importanti nella nostra alimentazione.

Nel momento in cui ci si appresta ad acquistare i legumi, si può scegliere tra quelli secchi, congelati o in scatola. Ognuno di essi conserva alcune proprietà nutritive, anche se presentano caratteristiche differenti.

Quello che i nutrizionisti ci tengono a sottolineare è che, nel caso in cui si acquistino in scatola, non andrebbe mai buttata l’acqua in cui vengono venduti, ecco la motivazione.

Legumi in scatola, una scelta conveniente

Se alcuni non rinuncerebbero mai e poi mai ai legumi secchi, sono molti coloro che decidono, invece, di acquistare tale alimento in scatola. Sono molte le varietà che è possibile consumare e, probabilmente, quello per cui piacciono maggiormente è la loro praticità, nonché la loro capacità di essere utilizzati senza troppe perdite di tempo.

I legumi in scatola li puoi utilizzare o semplicemente aprendo la scatoletta, passandoli in padella, oppure utilizzandoli come una zuppa, per cuocerci la pasta. In ognuno di questi casi, ci si chiede se sia giusto o meno togliere l’acqua all’interno della quale vengono venduti.

L’acqua in cui sono venduti, si può riutilizzare?

Non sempre quella al cui interno sono conservati i legumi è semplicemente acqua: nella maggior parte dei casi essa è un mix di sali minerali, fibre solubili e nutrienti che sono stati rilasciati durante la permanenza nella lattina. E quest’ultima può essere utilizzata nella preparazione di un gran numero di ricette, soprattutto quelle vegane.

Ottimo sostituto degli albumi, è perfetta per la preparazione di maionesi o mousse. Ma nonostante ciò, il consiglio è sempre quello di gettare il liquidi e di sciacquare i legumi prima dell’utilizzo, in modo da eliminare una parte di sodio, soprattutto se si acquistano legumi in latta o in vetro.