Bolletta killer, chi ha questo contratto dovrà sborsare soldi a non finire: gli italiani si sveglieranno con una brutta sorpresa

La bolletta sarà veramente da paura per tutti coloro che hanno questo contratto. Gli italiani si sveglieranno con una bruttissima sorpresa.

Il 2025 non si apre con una buona notizia per i consumatori italiani. Le bollette che ogni mese ognuno di noi è chiamato a pagare saranno ancora il vero spauracchio delle casse di tutte le famiglie. Non è certo la prima volta, nel corso di questi ultimi anni, che si è parlato dell’aumento delle bollette, ma in questi ultimissimi mesi sembra proprio che le cose siano di gran lunga peggiorate.

Per i consumatori non c’è pace e la preoccupazione sale, considerando le numerose problematiche che si devono affrontare per far quadrare i conti.

Numerosi i fattori che incideranno sul prezzo tanto dell’energia quanto del gas e il loro unirsi, non farà altro che far impennare le bollette.

Dal 1 gennaio in poi, la sanità sarà repentina e coinvolgerà buona parte dei contratti che i cittadini hanno stipulato fino a questo momento. Ecco allora cosa sapere, per farsi trovare preparati.

L’Arera ha già lanciato l’allarme

L’Arera, autorità per la protezione dei consumatori ha sottolineato come, con l’anno nuovo ci saranno delle vere e proprie impennate per i cittadini italiani, per quello che riguarda le bollette sia del gas che dell’energia elettrica. Ad esserne maggiormente colpiti saranno sicuramente coloro che, fanno parte di una specifica fascia della popolazione, che potrebbe però trovare un alleato in quello che è il mercato tutelato. Gli aumenti dei prezzi coinvolgeranno veramente tutti e già preoccupano quanti di coloro troveranno non poche problematiche nel far quadrare di nuovo i conti.

Nonostante la comunicazione alquanto allarmistica, l’area ci ha anche tenuto a sottolineare come i clienti considerati vulnerabili potranno entrare all’interno del Servizio a Tutele Graduali, regime provvisorio che durerà (almeno per il momento), fino al 31 marzo del 2027 e che permetterà di ottenere uno sconto di 113 euro.

Cosa sta succedendo e quali saranno i rincari

A partire dal 1 gennaio il costo dell’energia avrà un rincaro del 18,2%, che toccherà i più vulnerabili, ovvero: coloro che hanno 75 anni, disabili e i percettori del bonus sociale. Un aumento che si deve a una serie di eventi geopolitici che hanno influito su quelli che sono i costi di acquisto e di gestione delle energie e che porteranno il lauto aumento.

Nel primo trimestre del 2025 il prezzo dell’energia elettrica. arriverà ad essere pari a 31,28 centesimi al kilowattora. Questo è anche il motivo per cui, il mercato tutelato che doveva essere solo un momento di passaggio al mercato libero, continuerà ad essere utilizzato, cercando di aiutare le fasce della popolazione più in difficoltà.