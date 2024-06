Ferie, se il capo te le nega chiama questo numero: ti rimborserà fino all’ultimo centesimo | Salvalo in rubrica

Quante volte ti è successo che il capo ti negasse le ferie? Da questo momento in poi devi chiamare questo numero per avere il rimborso.

La situazione lavorativa italiana continua ad essere veramente molto difficile. Trovare un’occupazione non è semplice come invece dovrebbe essere. Non sono in pochi a parlarci di maggiori possibilità grazie a una certa implementazione dei ruoli. Qualcuno afferma che l’assegno di inclusione inserito a gennaio nell’economia italiana dovrebbe essere lo slancio per trovare lavoro.

Fatto sta che ancora oggi non sono pochi gli italiani ad essere in difficoltà nei momento in cui si trovano a dover trovare un’occupazione. Di contro però vi è il bisogno di lavorare che alberga in ognuno di voi, salvo alcune eccezioni di chi è nato nella sfera fortunata del mondo.

Quindi lavorare indispensabile per poter riuscire a far fronte agli impegni finanziari che si hanno, per riuscire a coprire tutte le spese che una qualsiasi famiglia italiana deve sostenere. Ma a volte gli ambienti di lavoro sono così difficili, che verrebbe voglia di abbandonare tutto e cercare fortuna altrove.

Perché non basta la difficoltà nel trovare un’occupazione, a far gioco alla crisi economica ci pensano i datori di lavoro che spesso calpestano i diritti di lavoratori. Non sono pochi i dipendenti che possono confermare quanto sia difficile far valere i propri diritti.

I contratti determinano ciò a cui si ha diritto

Firmare un contratto nei momenti in cui si inizia un nuovo lavoro è indispensabile per poter tutelati i propri diritti. Questo è il motivo per cui il governo italiano continua a contrastare il lavoro nero, che non offre alcuna tutela ai dipendenti.

Uno dei diritti che maggiormente si vede violato, è quello ai permessi retribuiti alle ferie. Sembra che il bisogno di riposo da parte del lavoratore sia considerato come svogliatezza da parte dei datore di lavoro, che vorrebbero i dipendenti sempre a loro disposizione.

Alcune specificazioni sulle ferie

Le ferie sono un diritto a cui il lavoratore non deve assolutamente rinunciare. Essi non possono essere convertite in denaro salvo alcuni casi specifici, la rinuncia ai giorni di riposo non può avvenire nemmeno in forma scritta né tantomeno privata. I contratti collettivi del lavoro determinano il diritto a 4 settimane annuali di ferie retribuite.

Nel caso in cui un lavoratore sia stato licenziato in modo illegittimo e successivamente reintegrato, nel periodo tra il licenziamento il reintegro si maturano comunque le ferie. In questo specifico caso se non viene concesso il diritto a tali giorni, occorre che il datore di lavoro provveda a erogare al lavoratore un’indennità sostitutiva delle ferie non godute.