Auto nuova, aumenti di prezzo da luglio: comprarla nuova sarà impossibile | Almeno 400 euro in più sul listino

Da luglio il prezzo delle auto usate salirà in maniera veramente spropositata, per molti comprare un’auto sarà quasi impossibile.

Il mercato dell’auto sta subendo notevoli cambiamenti in questi ultimo mesi. Interventi che stanno letteralmente destabilizzando un ambiente che sta cambiando radicalmente. Innanzitutto a cambiare la prospettiva degli automobilisti e delle aziende in genere ci hanno pensato le auto elettriche. Quest’ultima non sono particolarmente ben viste dagli automobilisti, ma dovranno farci l’abitudine.

L’Europa ormai ha deciso che due siano gli obiettivi chiave che vuole raggiungere grazie all’introduzione del mercato delle nuove vetture. Il primo è quello di arrivare a dei livelli di emissioni molto bassi. Per fare questo ha ben pensato di imporre l’inserimento nel mercato delle auto elettriche a partire dal 2035.

Moltissime le aziende automobilistiche che hanno anticipato i tempi e hanno deciso che la loro produzione sarà esclusivamente elettrica già da qualche anno prima del limite imposto. Ovviamente considerando che le auto a motore termico verranno prodotte ancora per molto tempo, è normale credere che comunque potranno essere reperite sul mercato per molti anni ancora.

L’altro grande obiettivo che si è posto all’Europa, è quello della massima sicurezza in strada. Per fare questo la casa automobilistiche e gli Stati membri, hanno deciso di agire in due direzioni differenti.

In Italia la modifica del codice della strada

Nelle ultime settimane se ne ha parlato veramente tanto, quello che è stato deciso è che occorreva intervenire sul codice della strada, affinché gli automobilisti potessero essere maggiormente colpiti nel caso in cui non rispettassero le regole del codice della strada. In questa prospettiva sono state inasprite le sanzioni, oltre ad aver previsto dei controlli molto più stringenti.

Si è deciso poi qualche particolare attenzione o occorreva darla ai neopatentati. Per loro le regole sono molto più restrittive e le sanzioni ancora più severe.

L’apporto delle case automobilistiche

Per una maggiore sicurezza in strada le case automobilisti sono invece state obbligate a valutare l’inserimento di quelli che vengono chiamati comunemente ADAS, ovvero una serie di comportamenti in grado di assistere l’automobilista alla guida e di rendere le strade molto più sicure.

In part particolare è stato previsto che tutte le automobili che verranno prodotte dopo luglio 2024 devono essere in possesso di avviso e correzione nel caso in cui si devi dalla corsia, frenata automatica nel caso in cui sia presente un ostacolo, sonnolenza, monitoraggio della pressione dei pneumatici, segnale in caso di frenata improvvisa, registratore dati per quello che riguarda gli incidenti e l’avviso nel caso in cui si superi una certa velocità. Ovviamente tale implementazione si traduce in un aumento dei costi delle vetture. Alcune cause automobiliste come la Renault e la Suzuki, hanno previsto un aumento intorno ai 400 €.