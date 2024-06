Kylian Mbappé, tra stipendi e bonus il suo patrimonio va alle stelle: in pochi al mondo riescono a raggiungerlo

Ecco a quanto ammonta l’incredibile patrimonio di Kylian Mbappé.

Il prossimo 14 giugno prenderà ufficialmente il via in Germania la nuova edizione degli Europei che vedrà l’Italia di Luciano Spalletti scendere in campo da campione in carica.

Tra le squadre favorite per la vittoria finale di questa manifestazione vi è ovviamente la Francia di Kylian Mbappé, protagonista questa estate del suo attesissimo trasferimento dal Paris Saint Germain al Real Madrid da poco laureatosi campione d’Europa grazie al 2-0 sul Borussia Dortmund nella finale di Champions League.

Con il suo passaggio in Spagna alla corte dei Blancos Mbappé, a caccia principalmente della coppa dalle grandi orecchie, vedrà crescere ulteriormente il proprio già enorme patrimonio.

La nuova stella francese del Real Madrid, tra l’ingaggio faraonico che verrà percepito in Spagna e i cospicui guadagni derivanti dagli innumerevoli sponsor, si ritrova con un patrimonio che in pochi possono eguagliare.

Lo stipendio di Kylian Mbappé al Real Madrid

Classe 1998, Mbappé si è affermato giovanissimo con la maglia del Monaco prima del trasferimento per la cifra record di 145 milioni di euro più altri 35 di bonus al Paris Saint Germain nell’estate del 2017. Dopo l’ultimo rinnovo firmato nel 2022, l’attaccante ha deciso di non prolungare il contratto in scadenza questo 2024, trasferendosi così a zero alla corte del Real Madrid fresco campione d’Europa. Dall’inizio di questo mese il campione del mondo con la Francia nel 2018 è dunque ufficialmente un nuovo giocatore delle Merengues, che hanno messo sul piatto una cifra a dir poco spaventosa per quanto riguarda l’ingaggio della sua nuova stella.

Alla firma del suo contratto quinquennale Mbappé si è infatti assicurato ben 125 milioni di euro a cui vanno ad aggiungersi altri 15 milioni netti a stagione, che potranno diventare circa 20 per tutti gli anni del contratto in questione. A seconda dei risultati raggiunti sul campo l’attaccante della Francia potrà inoltre ricevere numerosi bonus, con la possibilità di poter conservare una percentuale dell’80% dei diritti di immagine. Contando i 25 milioni all’anno del bonus alla firma e 15 milioni netti a stagione Mbappé guadagnerà, senza contare bonus e sponsor vari, la bellezza di 40 milioni di euro all’anno: si sta parlando per la precisione di circa 109.000 euro al giorno, di 4.500 euro all’ora e di 76 euro al secondo.

Il patrimonio di Kylian Mbappé

Considerato ormai da diversi anni come il miglior talento della sua generazione, Kylian Mbappé è approdato al Paris Saint Germain dal Monaco nell’estate del 2017 per la cifra monstre di 145 milioni di euro più 35 di bonus. Con la società parigina il francese, prima del rinnovo firmato nel 2022, percepiva uno stipendio da ben 18 milioni all’anno, salito poi in seguito addirittura fino a 72 milioni all’anno circa insieme ad un bonus alla firma del rinnovo da 180 milioni spalmabili su tre rate. Stando ai dati di Forbes, Mbappé avrebbe guadagnato solo nel 2022-2023 ben 128 milioni di dollari, 110 derivanti dalle prestazioni sul campo e altri 18 dalle sponsorizzazioni.

E qui si raggiunge il discorso relativo agli sponsor. Stando sempre ai dati forniti da Forbes, mettendo insieme i guadagni derivanti dal campo e quelli derivanti da fonti esterne Kylian Mbappé è arrivato ad essere il sesto sportivo con più guadagni al mondo prendendo in considerazione soltanto gli under 25. Tra gli sponsor principali del nuovo attaccante del Real Madrid vi sono Oakley, Nike e Hublot, anche se ora il 20% degli incassi derivanti da tali fonti finiranno nelle casse del club spagnolo.