Trasporto, nuovi aumenti se viaggi in taxi: appena sali ti cala il conto corrente | Ti conviene noleggiare un’ auto

Ci sono nuovi aumenti per tutti coloro che viaggiano in taxi, questa è la brutta notizia per tutti. Più conveniente decidere per il noleggio.

Sono ormai anni che si sente tanto parlare e discutere dei taxi e dei tassisti. Numerose le inchieste portate avanti anche da programmi televisivi piuttosto blasonati, che parlano dei furbetti dei taxi, di coloro che non si fanno scrupolo a far lievitare i prezzi giusto per arrotondare.

Sicuramente in un periodo così delicato potrebbe sembrare scontato che gli autisti dei taxi si facciano la guerra, cerchino di accaparrarsi il maggior numero possibile di corse, questo anche a discapito dell’onestà.

Nella maggior parte dei casi i tassisti furbetti decidono di applicare delle tariffe maggiorate ai clienti stranieri che, disorientati dal loro viaggio sono alla ricerca di un taxi e accettano anche di pagare un sovrapprezzo. Una pratica che non è affatto regolare, né tanto meno dovrebbe essere assecondata.

Ma questa volta si parla dei taxi non per un comportamento irregolare, ma per quella che è una decisione che farà storcere il naso a molti ma che permetterebbe forse un maggior controllo anche sulle truffe più comuni quando si parla di tassisti.

Potrebbero a breve cambiare le regole

A breve potrebbero cambiare le regole per quello che riguarda i taxi e i tassisti. Lo sta decidendo uno dei più grandi comuni italiani. Certo, che fosse il momento di intervenire, visto le discussioni degli ultimi mesi, questo sicuramente è innegabile, ma sembra che in questo momento si stia andando incontro solo ai tassisti.

La tassa fissa che si deciderà di introdurre renderà un vero salasso servirsi del taxi. Un servizio che in effetti, potrebbe essere molto più utile di quello che si pensa, ma sono in pochi ad avere la possibilità di riuscire ad utilizzarlo in maniera costante.

La decisione di Roma

La discussione in oggetto ha avuto luogo nel comune di Roma, in cui si sarebbe avviata una trattativa che potrebbe portare a una decisione molto importante, ma che già non piace affatto. Purtroppo, mentre gli automobilisti ne gioveranno, gli automobilisti non potranno di certo trovare elementi a favore.

Sembra proprio che per poter utilizzare il servizio di taxi si dovrà pagare un importo fisso di 9 euro per la tratta minima. Un importo ritenuto fin troppo elevato dagli esperti del settore e che si chiede di rinegoziante anche se non sarà semplice trovare un buon compromesso.