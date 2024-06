Viaggio in treno, occhio a cosa porti: se entri nel vagone con questo “bagaglio” devi pagare un biglietto costosissimo

Se viaggi in treno e con te porti questo bagaglio rischi di dover pagare un biglietto extra, presta molta attenzione a questo particolare.

Con l’arrivo dell’estate saranno molti gli italiani che si metteranno in viaggio, per raggiungere le mete più disparate. Quando si sentono notizie di questo genere probabilmente si pensa solo ed esclusivamente ai viaggi in auto. Ma in realtà non sono pochi gli italiani che decidono di viaggiare utilizzando i mezzi pubblici che permettono di percorrere lunghe distanze, senza doversi mettere alla guida.

Quindi con ogni probabilità nei prossime settimane sistemo un vero e proprio boom di prenotazioni per quello che riguarda gli aerei, scelti soprattutto da chi deve percorrere lunghe distanze, ovvero opta per un viaggio all’estero. Ma altrettanto utilizzato è il treno.

Se quando si viaggia in aereo tutti sappiamo che ci sono delle regole da rispettare, per quello che riguarda i bagagli, quello che in pochi sanno è che tali regole devono essere eseguite anche da chi viaggia in treno. Anche se non vengono richieste aggiunte in termini di denaro per portare valigie, anche piuttosto ingombranti, c’è un caso in cui occorre pagare il biglietto.

Probabilmente fare chiarezza in merito sarà molto utile a tutti coloro che decideranno di prendere proprio il treno, per i propri viaggi al di fuori della città. Ricordiamo che il treno è uno dei mezzi forse più comodi, con cui è possibile spostarci sull’intero territorio italiano.

Il regolamento di Trenitalia

innanzitutto potrebbe essere utile ricordare che sul sito di Trenitalia è possibile trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno, per non farsi trovare impreparato. Inoltre è importante anche indicare come un errore potrebbe costare delle sanzioni molto salate nel caso di controllo da parte del controllore.

Una delle materie specifiche in cui fare chiarezza è quello del trasporto degli animali in treno. Innanzitutto il cane che deve essere trasportato su tale mezzo deve anche essere iscritto all’anagrafe canina ed essere dotato di microchip, come previsto dalla legge.

Devi pagare il biglietto per il tuo amico fido

Ovviamente il cane deve essere sorvegliato durante il viaggio e la responsabilità resta a carico del proprio padrone e non può occupare posti o disturbare le altre persone che sono presenti sul mezzo. Ma per quello che invece riguarda il biglietto? Possono accedere gratuitamente ai vagoni del treno, i cani o gli animali domestici di piccola taglia, purché viaggiano nel loro trasportino che non deve superare le misure 70x30x50.

Per quello che invece riguarda i cani taglia medio o grande, o occorre acquistare un biglietto presso le stazioni prima della partenza. Quello che si richiede il pagamento di un biglietto pari al 50% del valore di quello di seconda classe, durante il viaggio esso deve essere mantenuta al guinzaglio e indossare la museruola.