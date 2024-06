Spoofing selvaggio, con una chiamata ti rovinano la vita: proteggiti prima che sia tardi | Ti bastano 30 secondi

Una sola chiamata e ti potrebbero rovinare la vita, questo è il risultato dello spoofing servaggio, ma ti puoi difendere in soli 30 secondi.

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di truffe telefoniche. Purtroppo le denunce che vengono raccolte dalla polizia postale sono veramente moltissime ogni giorno. Ignari cittadini che non sanno come difendersi da coloro che li chiamano inviano messaggi fingendosi altre persone, e cercando di rubare l’accesso ai dati del cittadino.

Uno scenario a cui purtroppo con ogni probabilità in molti di voi che ci state leggendo si sono trovati protagonisti loro malgrado. Come se questo non bastasse negli ultimi anni i call center hanno iniziato una pratica che illegale e che viene chiamato spoofing.

Questa pratica è stata sempre più adottata dai call center di marketing, è stata pensata per difendere il lavoro di queste Società, che si vedono bloccare le loro telefonate in maniera automatica dal funzionamento dei moderni smartphone. La maggior parte dei dispositivi moderni, sono in grado di bloccare quelle che vengono definite chiamate spam.

In genere nel momento in cui arrivano telefonate da numeri non appartenenti a persone fisiche, il telefono o le blocca completamente, o indica sullo schermo il sospetto spam. Per ovviare a tale funzionamento, le società di telemarketing hanno dovuto utilizzare un semplice trucchetto.

Un nuovo modo per fregare la tecnologia

Quelli che comunemente chiamiamo call center, quelle telefonate che ci arrivano quotidianamente richiedendoci di investire in Amazon, cambiare ditta di Fornitura Elettrica ovvero di diventare testimonial di uno specifico prodotto, attualmente utilizzano un software particolare.

Attraverso questo funzionamento sono in grado di creare dei numeri fittizi, che non permettono ai dispositivi di riconoscerli come spam. In questo modo sono in grado di effettuare le telefonate agli utenti, quindi trattenere al telefono per minuti molto importanti nell’arco della giornata. Il rischio purtroppo è sempre lo stesso quello che arrivando le telefonate a persone ignare, esse possono essere fonte di una grande truffa.

Come è possibile difendersi

Ricordando che questo particolare utilizzo della tecnologia non è affatto legale, attualmente i call center invece di utilizzare un numero anonimo decidono di optare per questi servizi online creando dei dei numeri numeri di cellulare fittizi

Cercando su Internet il numero di cellulare da cui si viene chiamati, è possibile comprendere se si tratta di un numero finto o se è collegato a un utente reale. Generalmente esistono delle piattaforme in cui è possibile segnalare quelli che sono i numeri di telefono da cui tenersi lontani.