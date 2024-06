Amazon, 500 euro di sconto su questi articoli: se li compri ora arrivano entro un giorno | Non puoi farteli scappare

Ecco come ottenere ben 500 euro di sconto su alcuni articoli di Amazon.

Il prossimo 31 agosto scadrà la Carta del Docente 2023/2024. Questi sono dunque gli ultimi mesi per poter sfruttare la ghiottissima opportunità di acquistare tantissimi prodotti grazie al bonus 500 euro.

Tale Carta viene riconosciuta ai docenti di ruolo per l’aggiornamento professionale ed è spendibile per l’appunto anche su Amazon.

L’agevolazione è nota anche come bonus docenti o bonus insegnanti, e i 500 euro del bonus possono essere spesi anche per l’acquisto di prodotti e di articoli utili per la formazione.

Ecco dunque come fare uso della Carta del Docente, che può essere usata per l’acquisto di articoli come ad esempio libri, tablet o anche computer portatili.

La Carta del Docente su Amazon: come utilizzarla

Per poter fare uso dei 500 euro messi a disposizione dalla Carta del Docente è necessaria la registrazione alla piattaforma Carta del Docente cui si può accedere con le proprie credenziali SPID e la creazione in seguito del buono d’acquisto che abbia il valore desiderato (il tipo di importo deve essere sempre intero e mai in decimali). A questo punto bisogna accedere ad Amazon con le proprie credenziali e convertire i propri buoni in codice Amazon per poter acquistare prodotti come libri, notebook, tablet o altro.

Nel caso in cui si dovesse arrivare a cambiare idea in merito all’acquisto di un determinato prodotto e i buoni non dovessero essere più utilizzati entro il termine stabilito del 31 agosto allora i crediti non usati verrebbero riaccreditati in maniera automatica sul saldo della Carta del Docente finché non verrà raggiunta la somma massima permessa dal portafoglio elettronico che è di 1.000 euro.

Carta del Docente: ecco quali articoli comprare

I 500 euro del bonus della Carta del Docente possono essere utilizzati in tantissimi modi diversi. Tra gli articoli che si possono acquistare rientrano come già evidenziato testi e libri anche in formato digitale, iscrizioni a corsi di laurea così come anche a corsi post lauream o a master universitari, iscrizioni a corsi relativi ad attività di aggiornamento professionale, titoli per ingressi a musei o ad eventi culturali di vario tipo, titoli di accesso per eventi di tipo cinematografico e teatrale.

Solo una parte di ciò che è stato qui elencato si trova però all’interno del catalogo di Amazon. Per questo motivo bisogna sempre assicurarsi prima di tutto che l’articolo che si desideri acquistare sia presente nella lista dei prodotti acquistabili con il bonus di 500 euro e che sia venduto per l’appunto da Amazon.