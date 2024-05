Lavori più richiesti del 2024, scegline uno e non ti licenziano più: arrivi alla pensione con uno stipendio da favola

Ecco quali sono i lavori più richiesti e ricercati del 2024.

Coloro che sono al momento alla ricerca di lavoro possono dare uno sguardo a quelli che sono i lavori maggiormente ricercati in questo 2024.

Tra gli ambiti maggiormente presenti vi sono soprattutto quelli relativi al mondo digitale e della tecnologia, senza dimenticare il settore farmaceutico.

In particolare, tra le professioni che verranno maggiormente richieste anche in un prossimo futuro vi sono quelle che hanno a che fare con l’intelligenza artificiale, ma in netta crescita vi è anche il settore legato alla sostenibilità ambientale.

Ecco dunque alcuni dei lavori maggiormente ricercati e richiesti per questo 2024.

I lavori più richiesti del 2024: dal consulente cloud al data engineer

Tra i lavori più richiesti nel 2024 vi è quello del consulente cloud, una figura che dà supporto alle aziende in merito alla gestione dei servizi di cloud computing: per tale professione è richiesta competenza in servizi di consulenza IT e in servizi aziendali in generale. Il sustainability specialist è legato invece alla questione della sostenibilità e si occupa nello specifico della creazione e dello sviluppo di processi produttivi che siano per l’appunto il più possibile sostenibili.

Vi è poi il SOC (Security Operations Center) Analyst, una figura professionale che è responsabile della sicurezza informatica di un’azienda e della difesa di quest’ultima da attacchi informatici esterni. L’ingegnere dell’intelligenza artificiale fa uso della tecnologia AI per la creazione di progetti che possano risultare utili per le imprese, e nel corso degli ultimi anni questa professione ha preso sempre più piede anche in Italia. Il data engineer è un professionista del settore IT che esegue delle analisi dei set di dati grezzi allo scopo di poterli rendere utili per operazioni o analisi di vario tipo.

I lavori più richiesti del 2024: dal cyber security engineer allo sviluppatore back-end

Altra figura enormemente richiesta in questo 2024 è quella del cyber security engineer, figura che ha lo scopo di tenere al sicuro i dati sensibili di un’azienda da minacce come ad esempio quella dei cyber-criminali. Altra professione importantissima è quella dell’addetto allo sviluppo commerciale, che fa attenzione al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali da parte di un’azienda.

Da tenere d’occhio è anche il lavoro del fiscalista, in quanto le aziende hanno ormai sempre più bisogno di tenersi aggiornate sulle norme e su tutte le novità che hanno a che fare con il mondo fiscale. Rilevante è anche la figura del talent acquisition specialist, un individuo che ha il compito di scovare dei talenti che possano fare al caso delle aziende in base alle diverse necessità di queste ultime. Infine da evidenziare è anche la professione dello sviluppatore back-end, che provvede alla creazione di tutte quelle componenti informatiche che non sono visibili dall’esterno, e cioè database, API e server.