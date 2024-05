Busta paga, 350 euro in più regalati ai lavoratori: i fortunati sono pochissimi | La Meloni ha dato l’ok da luglio

Pochissimi i fortunati che potranno avere 350 euro in più nella busta paga. A dare il via all’incentivo proprio Giorgia Meloni.

Peccato che i fortunati che vedranno accreditarsi 350 euro in più in busta paga non saranno molti come invece si auspicherebbe. Il Governo italiano ha fornito dei chiarimenti in merito e non tutti avranno accesso all’importo. Per i fortunati si tratta di una vera e propria boccata d’aria.

Probabilmente l’erogazione avverrà a breve, sembra che se ne potrà beneficiare già a partire da luglio 2024. Non c’è bisogno di presentare alcuna domanda perchè andrà tutto in automatico grazie ai dati raccolti dal caro stato. La possibilità di avere questo importo in busta paga dipende unicamente dall’appartenenza a uno specifico settore.

Il bonus in questione è stato pensato per favorire un settore che sembra essere veramente in seria difficoltà. Tutto questo sarebbe dovuto alla crisi economica che ormai aleggia su tutta l’Italia da moltissimo tempo. Ma adesso per alcuni dipendenti ci sono 350 euro in più da sfruttare.

Occorre specificare che si tratta di un’indennità una tantum che verrà unita alla quattordicesima di questo 2024, un bonus che si aggiunge a un altro bonus, per star più vicino alle famiglie che attualmente sono veramente in difficoltà.

Cosa sapere su questa indennità

Gli accordi sono veramente favorevoli soprattutto ai lavoratori di alcuni specifici settori. Un bonus una tantum di 350 che verrà diviso in 2 anni. Un importo che sarà erogato per metà in questo luglio 2024 e l’altra metà nel luglio 2025.

Il bonus in questione spetta ai lavoratori che sono impegnati nel settore terziario, distribuzione e servizi. Un importante aiuto economico in un momento di grande difficoltà. Il tutto si abbinerà a un rinnovo contrattuale che interessa i lavoratori del settore e che li aiuteranno a superare un momento di forte crisi economica. Una buona notizia per moltissimi dipendenti.

Chi sono i lavoratori che ne beneficeranno

A questo punto non resta altro da fare se non comprendere se si rientra o meno tra coloro che hanno diritto al bonus. L’importo maggiorato in busta paga spetta ai lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, nello specifico si tratta di Agenti Immobiliari, rappresentanti, agenzie di somministrazione, lavoratori della grande distribuzione, acconciatori ed estetisti, imprese di pulizia e operatori di vendita.

Non saranno però coinvolti colo i lavori del settore alimentare, ma anche coloro che lavorano per catene di negozi e franchising, ingrosso e cash and Carry e shopping online.