Lavoro, se cerchi una carica di energia preparati questo piatto: la pausa pranzo sarà una bomba | Produttività al 100%

Lavoro, se vuoi avere la giusta carica metti questo nel piatto. Pausa pranzo al top e produttività alle stelle per te.

Un famoso, quanto veritiero detto, sostiene che noi siamo ciò che mangiamo. Peccato che sovente ce ne dimentichiamo. O meglio, facciamo bellamente finta di dimenticarcene. Scrolliamo le spalle e mettiamo nel carrello quando andiamo a fare la spesa prodotti a casaccio, senza seguire la famosa lista o pensare se ciò che abbiamo scelto di acquistare sia il top per il nostro organismo.

Difatti, complice la frenesia della nostra quotidianità, la frustrazione di una vita sotto le proprie aspettative o delusioni di vario genere, non vogliamo pensarci. Anzi, sarebbe vivamente consigliato non accingerci mai e poi mai a fare questa operazione quando siamo di fretta o giù di tono. Lo stesso possiamo dire se siamo affamati.

Infatti in tutti questi casi rischieremmo concretamente di acquistare più cose oltre che il classico cibo spazzatura. Questo errore però lo possiamo fare anche durante la classica pausa pranzo. Se abbiamo poi poco tempo a disposizione, prima di tornare sul nostro posto di lavoro, ecco che i cibi già pronti o confezionati si presentano come super allettanti per risolvere il problema del pasto.

Ci sono poi persone che optano per fare un salto a un fast food per mangiarci dei panini o delle piadine super farcite accompagnate da una birra o da una bibita gassata e magari pure patatine fritte con tanto di salse. Ciò non sarebbe l’ideale per la nostra salute, così come per avere la mente e il fisico pronto a riattaccare a stretto giro con il lavoro.

Lavoro, stai attento a cosa mangi se vuoi carburare bene

Difatti avere, come si suol dire, la pancia piena non significa sentirsi appesantiti e percepire anche un certo sonno con tanto di abbiocco. Tra l’altro se mangiamo troppo e pure pesante la fase digestiva risulta molto lenta e rischiamo, oltre a non riuscire a lavorare come si deve, anche a non stare bene.

Dunque che fare? Che cosa sarebbe opportuno mangiare a pranzo? In primis cominciamo a dire che se non possiamo andare a casa a mangiare o ce lo portiamo bello che pronto e consumiamo il pasto negli appositi spazi dedicati alla pausa oppure possiamo usufruire della mensa, qualora presente o facendo un contratto con un ristorantino e i bar vicini al posto di lavoro. In ogni caso puntiamo su questi cibi.

Cosa mettere nel piatto per dare il massimo

Ottimo sono i carboidrati ma con essi ci riferiamo alla pasta e al riso. Essi sono fantastichi per l’appunto carburare e avere la giusta energia per tornare a lavorare con grinta e determinazione. Evitiamo però condimenti eccessivi così come di mangiarne porzioni esagerate. Meglio non abbondare poi con la classica scarpetta nel caso di sughi e sughetti.

Sì poi a frutta fresca di stagione e per un pieno di potassio optiamo per una banana. Ottima anche la frutta secca. Possiamo gustarne una manciata non tanto in pausa pranzo ma durante un piccolo break della mattina o del pomeriggio. Infine, non dimentichiamoci per il nostro benessere in linea generale e per mantenere alta l’attenzione di mantenerci costantemente idratati.