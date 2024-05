Stipendio, 50mila euro all’anno senza laurea: questa professione è una miniera d’oro | Lo fai quando e dove vuoi

Ecco qual è la professione che permette di guadagnare uno stipendio considerevole.

Per coloro che sono alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa vi è una professione che consente di ottenere enormi guadagni e che è possibile svolgere in maniera piuttosto flessibile e per cui non è per forza di cose necessaria una laurea.

Si sta parlando per la precisione del lavoro dell’agente immobiliare, una figura lavorativa che ricopre un ruolo di primissimo piano nell’intero processo di compravendita di un bene così importante come è la casa.

L’agente immobiliare deve essere dotato di un ampio ventaglio di abilità e di competenze, e deve saper conquistare anche la fiducia dei propri clienti.

Ecco qui di seguito una panoramica di cosa vuol dire essere un agente immobiliare, dai requisiti e dai titoli che bisogna possedere per poter svolgere la professione fino ad arrivare alle competenze di cui occorre essere dotati.

Agente immobiliare: i requisiti per svolgere questo lavoro

Stando a quanto stabilito dalla legislazione italiana l’agente immobiliare è una figura che mette in collegamento tra di loro due o anche più parti allo scopo di dare la possibilità a questi ultimi di poter concludere positivamente un determinato affare e senza essere legato al tempo stesso a nessuno di loro in alcun modo. Un agente immobiliare non si schiera di conseguenza né dalla parte nel venditore né da quella dell’acquirente: la sua funzione è quella di fare da tramite occupandosi di dare il proprio supporto nel corso delle fasi della vendita per la parte del venditore e della visita e dell’acquisto per la parte degli acquirenti.

Per poter diventare agente immobiliare vi sono dei requisiti di cui non si può non essere dotati. Si parte prima di tutto da un diploma di scuola secondaria superiore, con la laurea che non è invece per forza di cose necessaria. Altro requisito fondamentale consiste poi nell’aver frequentato un corso di formazione professionale obbligatorio con conseguente superamento presso la Camera di Commercio di un esame scritto e di uno orale che dà la possibilità di ottenere il patentino di agente immobiliare. Necessaria è infine l’iscrizione sempre presso la Camera di Commercio al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), senza dimenticare il possesso dell’assicurazione professionale per gli agenti immobiliari.

Agente immobiliare: quali attività svolge

Le attività che si ritrova a dover svolgere un agente immobiliare nell’esercizio della propria professione possono essere di vario tipo. Si parte dalla valutazione degli immobili, che deve saper prendere in considerazione numerosi fattori come l’ubicazione, la situazione del mercato o anche i prezzi di vendita di altre proprietà all’interno della stessa zona o area. Importante è anche il ruolo di mediazione tra il venditore e il compratore oltre che quello di consulenza, da dover fornire ai clienti in merito a diversi aspetti come ad esempio quelli della vendita o della locazione.

Un ottimo agente immobiliare deve anche saper preparare in maniera adeguata e corretta tutta la documentazione necessaria, e deve inoltre essere il più preparato e il più aggiornato possibile per quanto riguarda la conoscenza del mercato. Infine, è di vitale importanza che un agente immobiliare abbia la capacità di sviluppare e di mantenere nel corso del tempo una rete di contatti di tipo professionale che possa includere al suo interno varie figure come ad esempio istituti di credito, legali e ovviamente colleghi.