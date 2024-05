Supermercati, tenere aperto la domenica è anticostituzionale: qui non utilizzerai più nemmeno le casse automatiche

C’è un paese in Europa che ha stabilito, per sempre e per tutti, che la domenica non si lavora. E non possono farlo neanche le macchine.

Una importante azienda della grande distribuzione del nord Europa pensava di essere riuscita, miracolosamente, a quadrare un cerchio: stare aperti h24, sette giorni su sette, automatizzando completamente la gestione dei propri store.

Questo miracolo di ingegneria e logistica avrebbe dovuto sostanzialmente giovare a tutti: ai consumatori, perché non avrebbero dovuto rispettare alcun orario per fare la spesa; ai dipendenti, perché sarebbero rimasti tutti a casa sia la notte sia le domeniche.

E’ noto infatti che una delle battaglie sindacali più condivise un po’ ovunque dai lavoratori della grande distribuzione è quella relativa al contrastare i turni di lavoro nei week end, soprattutto quelli di domenica. Sembrava pertanto che l’escludere il lavoro umano dalla gestione dei supermercati nei giorni di festa venisse incontro proprio a una tale richiesta.

E invece no. A seguito proprio di una importante battaglia sindacale, un tribunale amministrativo ha condannato l’azienda a chiudere i suoi 40 store automatizzati esattamente le domeniche. E il motivo è per l’appunto il danno che queste aperture avrebbero potuto arrecare ai lavoratori in carne ed ossa della GDO.

No al lavoro domenicale

Tutto questo è accaduto in Germania, terra nella quale la domenica è considerata obbligatoriamente giorno di riposo per tutti, addirittura a partire dal lontano 1919. C’è da presupporre che il TAR (tribunale amministrativo regionale) del Land dell’Assia abbia preso questa storica decisione sulla base di un sospetto piuttosto intuitivo: la concorrenza domenicale dei supermercati automatici Tegut – questo il nome della catena – avrebbe costretto anche gli altri leader della GDO a stare aperti lo stesso giorno.

E non tutte le catene di supermercati hanno a disposizione la tecnologia di cui è depositaria Tegut, pertanto, retoricamente: chi avrebbe gestito gli altri store di domenica?

Riposo anche per i robot

Fatto è che questa innovativa sentenza segna un punto importante anche in relazione a possibili sviluppi futuri dell’intelligenza artificiale. E il motivo è dato dal fatto che in essa si sostiene, di fatto, che le macchine – chiamiamoli robot, IA, automi o come si voglia – come gli uomini, non possono lavorare la domenica.

Volando un po’ con la fantasia, possiamo immaginare, in un futuro prossimo, schiere di umanoidi sintetici ribellarsi in tutto il pianeta al lavoro domenicale, proprio appellandosi alla storica sentenza tedesca del 2024.