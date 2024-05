B&B senza Partita IVA, con questo stratagemma non paghi un euro di tasse | Ciò che guadagni è solo tuo

Gestire un B&B senza avere partita IVA, un piccolo stratagemma per non pagare più le tasse, ecco quello che devi sapere.

In un momento in cui, trovare lavoro sembra essere estremamente difficile, non sono pochi coloro che decidono di intraprendere una strada differente, reinventandosi. Insomma, se il lavoro non si trova si decide di inventarlo. No, non è assolutamente uno scherzo.

Abbiamo imparato che in questo momento storico occorre essere in grado di riuscire a sopperire alle difficoltà aguzzando l’ingegno. Trovare lavoro sembra essere difficile, allora si decide di provare delle strade alternative. Una di esse potrebbe essere quella di aprire un B&B.

Gli italiani con molta difficoltà deciderebbero di rinunciare alle loro vacanze, ecco che allora si può sfruttare a proprio favore questo animo avventuriero e decidere di mettere a disposizione una struttura ricettiva che offra un prezzo conveniente. I B&B non solo sono molto pratici, ma anche economici. Perfetti per chi vive le vacanze al 100%.

Essi permettono di ridurre i costi di gestione dell’attività, da parte di chi decide di aprirne uno e anche di ridurre quelli della vacanza per chi decide di partire. In genere vengono scelti sia per chi opta per soggiorni lunghi, che da chi, invece, fa tappa breve in una singola città. Insomma, se stai pensando anche tu che potrebbe essere una buona idea decidere di aprirne uno, ecco quello che dovresti proprio sapere.

Un’occasione che non dovresti lasciarti sfuggire

Il B&B o le case vacanza, sono un’ottima opportunità di guadagno per chi ha un alloggio da mettere a disposizione dei vacanzieri. Una tendenza che negli ultimi anni sembra essersi fatta strada nelle famiglie italiane. Si rivela un’ottima occasione di incrementare il proprio reddito, nel caso in cui si abbia a disposizione un alloggio e lo si voglia far fruttare.

L’attività è regolata dal codice del turismo d.lgs. 23 maggio 2011 n.79, il quale avrebbe introdotto il Bed & Breakfast a carattere imprenditoriale. Dal momento dell’entrata in vigore di tela decreto legislativo è possibile o avviare un B&B a carattere imprenditoriale o famigliare. In questo secondo caso, quello che si fa è aprire l’attività presso la propria residenza offrendo cibi preconfezionati.

Non avrai bisogno di P.IVA

Se si decide di aprire un B&B a carattere familiare non si avrà bisogno di partita IVA, considerando che non viene vista come un’attività economica imprenditoriale. Si tratta di un modo per offrire ospitalità a coloro che vogliono un’esperienza a contatto diretto con le persone del luogo che decide di visitare.

Insomma, non solo un modo per arrotondare il proprio stipendio, ma anche e soprattutto per vivere un’esperienza diversa, andando a valorizzare la cultura e le tradizioni della propria città.