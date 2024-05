Caro luce, se vuoi risparmiare non staccare mai queste spine: abbatti il costo della bolletta fino al 50%

Aumento della bolletta della luce, se vuoi avere un buon risparmio non devi mai staccare queste spine. Il costo della corrente si abbassa notevolmente.

Il prezzo dell’energia elettrica è aumentato. Il mercato libero a cui dal 1 gennaio 2024 ci siamo dovuti abituare non ha di certo offerto quello che tutti credevano di ottenere, ovvero un notevole risparmio per quello che riguarda le bollette della luce. Ad oggi, quando il postino bussa alla porta, sembra comunque essere un vero e proprio film horror.

Per le famiglie italiane far fronte a tutto questo, di certo non è semplice e sono quindi alla ricerca di una soluzione che li possa aiutare. Curiosando sul web, non sono pochi i consigli che possono trovare in merito a tale argomento e molti sono anche piuttosto validi.

Occorre avere la consapevolezza che spesso la colpa di un’eccessivo consumo di energia elettrica dipende soprattutto da abitudini sbagliate che continuiamo ad applicare nel tempo. Proprio per questo motivo sono stati creati dei dispositivi che sarebbero in grado di aiutarci a compiere delle scelte migliori.

Si tratta degli smart mater dei contatori o comunque dei misuratori intelligenti che se utilizzati nella maniera corretta, permettono di avere un buon risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica.

Cosa sono gli smart meter

Se si vuole riuscire ad avere un buon risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica, allora occorre iniziare analizzando quelli che sono i dati relativi ai propri consumi in casa. Ci potrebbero essere alcuni elettrodomestici che, utilizziamo nella maniera sbagliata e che potrebbero in qualche modo, influenzare influire sulla spesa mensile.

Proprio per prevenire tutto questo sono stati introdotti gli smart meter dei dispositivi in grado di raccogliere dati in merito ai consumi. Questi creando una rete di comunicazione tra i nodi della smart grind vanno a monitorare i flussi di energia sia in entrata che in uscita. In questo modo si possono rilevare i picchi di consumo e intervenire tempestivamente su ciò che impenna la bolletta.

I vantaggi di tali dispositivi

Utilizzare questi dispositivi, permette di scoprire quali sono gli elettrodomestici che maggiormente influiscono sulla spesa dell’energia elettrica. Allo stesso tempo, permettono anche di inviare periodicamente la lettura del contatore per riuscire a pagare solo i kW reale consumati.

La rete viene monitorata in maniera costante per ottimizzare i consumi, si conoscono tempestivamente le migliori tariffe del mercato e si crea una consapevolezza maggiore da parte del consumatore, su quelli che sono i reali errori che portano a una spesa eccessiva.