Vodafone, questo messaggio ha fatto infuriare tutti: spera di non leggerlo mai | Cambia prima che sia tardi

Il messaggio che arriva da Vodafone fa infuriare veramente tutti. Se ancora non lo hai ricevuto allora sei veramente molto fortunato.

Vodafone è uno dei colossi per quello che riguarda la telefonia sia fissa che mobile. Uno dei gestori più apprezzati dai consumatori, complice anche la storia dietro a questo blasonatissimo marchio. La verità è che Vodafone piace per l’ottimo sevizio che offre a chi vi si affida.

Negli ultimi anni non sono state poche le lamentele che i consumatori hanno mosso nei confronti delle compagnie telefoniche, per via di una politica dei prezzi che non ha affatto convinto nessuno. Ma esattamente come successo per tutti i beni di consumo comune, anche le tariffe telefoniche hanno finito per vivere una vera e propria impennata dei prezzi.

Questo ovviamente non è piaciuto al cittadino italiano medio, che, prima ha cercato un modo per risparmiare su quello che in fondo, è un prezzo fisso che tutti devono sostenere e poi ha deciso di muoversi per vie legali nei confronti delle compagnie. Quello che si chiede è soprattutto un po’ di chiarezza per quello che riguarda la gestione delle tariffe.

Le regole del commercio parlano chiaro, occorre che le tariffe siano sempre chiare e anche per quello che riguarda gli aumenti non si deve procedere n maniera sprovveduta. Al contrario si rischia di incappare in sanzioni.

Il risparmio a portata di mano

Probabilmente, risparmiare per quello che riguarda la compagnia telefonica, è molto più semplice di quello che si possa credere. Il tutto si gioca su una piccola guerra dei prezzi, che da sempre conducono le blasonate aziende di telefonia. Quindi basta die che si cambia compagnia, per avere subito, uno sconto che possa convincere a rimanere con la compagnia.

Si ricorda inoltre che, negli ultimi anni si sono diffuse alcune compagnie secondarie che stanno dando filo da torcere a tutte le altre. Insomma una vera cenerentola.

L’accusa a Vodafone

Dalla Germania class action nei confronti di Vodafone che lo scorso anno ha aggiunto 5 euro alle truffe per la linea fissa. Nonostante abbia dato al consumatore la possibilità di recedere dal contratto. Quello che i consumatori chiedono è che Vodafone sarebbe dovuta mettersi al tavolo delle contrattazioni.

Una polemica partita dalla Germania, ma che comunque potrebbe espandersi anche in Italia. Non sarebbe da meravigliarsi se partisse una class action contro Vodafone.