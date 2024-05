Agenzia delle Entrate, piano massiccio di assunzioni | Per la domandina bastano due minuti

L’Agenzia delle Entrate è pronta ad effettuare nel prossimo periodo numerose assunzioni.

Importante opportunità lavorativa presso l’Agenzia delle Entrate, che è pronta a mettere in atto nel prossimo periodo un enorme numero di assunzioni.

Da qui la decisione di bandire un nuovo concorso che punterà all’introduzione di 80 nuove figure lavorative.

Nello specifico i soggetti ricercati attraverso questo bando di concorso sono funzionari specializzati negli ambiti della della selezione, della valutazione del personale e della formazione.

Ecco di seguito tutte le informazioni utili sul nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate, da come poter effettuare la domanda fino ad arrivare ai requisiti per poter partecipare.

Il concorso dell’Agenzia delle Entrate

Per questo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha in programma un nuovissimo concorso per poter introdurre all’interno del proprio organico 80 nuove figure lavorative per quanto riguarda nello specifico l’ambito dei Funzionari Risorse Umane. Coloro che vinceranno il concorso potranno ottenere un contratto a tempo indeterminato, con le assunzioni previste che rientrano nel programma apposito per il triennio 2024-2026.

Come già anticipato poco sopra, si ha bisogno di nuovi funzionari che siano specializzati di preciso nell’ambito della selezione del personale oltre che nella valutazione e nella formazione di quest’ultimo. Coloro che riusciranno a vincere il concorso dovranno dunque occuparsi nello specifico delle seguenti mansioni: rilevazione del bisogno formativo, gestione delle risorse umane, sviluppo professionale, selezione professionale, valutazione del personale.

Come effettuare la domanda

La procedura per poter presentare la domanda per prendere parte al concorso dell’Agenzia delle Entrate è interamente digitale. Tutti coloro che sono interessati a prendervi parte dovranno dunque presentare la richiesta per via telematica attraverso il portale InPA, con il bando che per il momento non è ancora stato pubblicato: dal momento in cui ciò avverrà la domanda potrà essere presentata entro un massimo di 30 giorni. Per poter compiere la procedura occorre ovviamente essere in possesso di credenziali SPID, Cbs, Cie o Eldas oltre che di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il requisito principale per partecipare al nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate è la laurea, anche solo triennale, in una delle seguenti facoltà: scienze dell’educazione, scienze giuridiche, scienze politiche, amministrazione e organizzazione, psicologia, scienze economiche. Per quanto riguarda la laurea magistrale le facoltà utili sono invece le seguenti: sociologia, servizio sociale, gestione servizi educativi, educazione degli adulti, scienze pedagogiche, antropologia, filosofia, linguistica, storia, psicologia. Le lauree per coloro che sono in possesso di un diploma di laurea sono infine le seguenti: scienze politiche, psicologia, giurisprudenza, economia, sociologia, educazione e scienze della formazione.