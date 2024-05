Guadagno passivo, un semplice file ti svolta la vita: queste “opere d’arte” puoi crearle anche tu a casa

Un solo file ti potrebbe svoltare la vita e permetterti di avere un guadagno passivo per molto tempo. Lo puoi creare anche tu a casa.



Considerando il bisogno di avere del denaro a disposizione, che nutrono la maggior parte degli italiani, per cui il semplice stipendio non è più sufficiente a coprire tutte le spese che una famiglia italiana, si rivela indispensabile conoscere quelle che sono le alternative di guadagno. In questi ultimi anni abbiamo imparato che in realtà realtà si può avere del riscontro economico veramente da qualsiasi elemento.

Farsi un’idea chiara sull’argomento non è affatto difficile come si possa pensare, infatti è sufficiente accedere alle pagine social, per comprendere che ormai ognuno cerca di guadagnare da qualsiasi opportunità gli si presenti davanti. C’è chi ad esempio a fatto del proprio hobby un vero e proprio business.

In fondo basta pensare a tutte quelle pagine social in cui le persone propongono prodotti home made. C’è chi ha deciso di vendere ciò che produce all’uncinetto, chiede le borse home made, chi dei dolci, qualcuno delle candele.

Ma se è vero che chi non risica non rosica, ci sarebbe un investimento che permetterebbe ai cittadini italiani di avere un ottimo guadagno, alcuni di loro però non ne sono nemmeno a conoscenza. Ci riferiamo agli NFT se non sai cosa sono continua pure a leggere.

Cosa sono gli NFT e come crearne uno

Per tutti coloro che non lo sapessero gli NFT ovvero i “token non fungibili” essi sono dei certificati digitali di autenticità, che vengono associati ad alcuni file dimostrando che l’asset è veramente unico sul Blockchain. In buona sostanza essi possono essere associati a qualsiasi cosa che viene creato ed è presente sui portali Internet, quindi si parla di foto, dipinti, testi è molto altro ancora.

Per andare a creare un NFT quello che serve E registrare i dati che lo compongono in un nuovo blocco da aggiungere alla Blockchain. Tutto questo in genere porta delle commissioni per quello che riguarda il costo di quest’operazione e esso viene in genere sottratta alla successiva vendita.

Marketplace e piattaforme dove comprare NFT

esattamente come succede ad esempio le cripto valute, gli NFT possono essere venduti ad acquistati. In genere questo avviene all’interno dei marketplace di tali prodotti. Per poter avere un vantaggio economico da tutto questo occorre effettivamente riuscire a conoscere il mercato. A seconda del marketplace che si utilizza si possono pagare dei costi diversi.

Alcune delle piattaforme che per il 2023 sono risultate le migliori, sono: OpenSea, Binance, Crypto.com.