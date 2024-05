Pagamento NASPI, data ufficiale da ricordare: se sei in disoccupazione tieni a mente questo appuntamento

Per tutti coloro che ricevono l’indennità Naspi c’è adesso una data ufficiale da ricordare. Se sei in disoccupazione devi tenere a mente questo appuntamento.

La Naspi è un sussidio economico che spetta a coloro che hanno perso lavoro perchè a fine contratto, ovvero, perchè licenziati per un qualsiasi motivo. Non spetta invece, a coloro che si sono dimessi volontariamente dal loro lavoro. Il sistema italiano prevede che si possa beneficiare della Naspi, per la metà delle settimane contributive versate negli ultimi 4 anni (nel caso in cui non si sia giovato affatto della Naspi), per un importo pari al 75% di quella che è la retribuzione media ricevuta sempre negli ultimi 4 anni.

Un sussidio pensato per fare una certa continuità a quella che è la retribuzione che permette all’individuo di condurre una vita che sia dignitosa.

In genere la domanda per poter giovare della Naspi dovrebbe essere inviata in via telematica entro e non oltre i 30 giorni dalla fine del contratto di lavoro. Dopo circa 30 giorni dalla presentazione della domanda si riceve la Naspi dal momento in cui si si è terminato l’impiego. Il pagamento dovrebbe avvenire, generalmente, nella prima quindicina del mese.

Quindi per tutti coloro che sono in attesa della data da segnare sul calendario, ecco di quale si tratta.

Come presentare domande

Per poter beneficiare della Naspi, che viene erogata per un tempo massimo di 2 anni, con delle piccole variazioni al ribasso dopo il sesto mese, occorre inviare apposita domanda. La maggior parte dei lavoratori, decide di inviare la domanda affidandosi a un patronato di riferimento.

Quello che in pochi sanno è che la domanda può essere inviata anche in maniera completamente autonoma, accedendo al sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale, ovvero il CIE. Si ricorda che nel primo caso occorrerà fornire all’ufficio a cui ci si rivolge, un rimborso spese.

La data da segnare sul calendario

Per quello che riguarda il pagamento della Naspi, non ci sarebbe ancora una data ufficiale. Molto dipende da quando è stata inviata la domanda per la richiesta del sostegno in oggetto. Di solito il pagamento avviene intorno alla metà del mese.

Attualmente per coloro che ricevono l’indennità di disoccupazione non è prevista una data fissa in cui è possibile beneficiare del pagamento sul proprio conto corrente. Generalmente il pagamento per tutti coloro che possono beneficiare di Naspi avviene tra il 14 e il 16 di maggio. Lo scorso mese l’erogazione è avvenuta il 15.