730, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ha fatto tutti felici: a fine mese arriva una sorpresa indimenticabile

La comunicazione arrivata dall’Agenzia delle Entrate in merito al 730 del 2024 ha reso felici moltissimi italiani. Una sorpresa che tutti attendevano.

Ci siamo, nelle prossime settimane per buona parte della popolazione italiana sarà il momento della dichiarazione dei redditi. Quello che tutti conosciamo come 730 è il documento che forse mette in maggiori difficoltà i cittadini italiani. Il timore è quello di sbagliare qualcosa ed essere colpiti da una salata sanzione.

Come tutti sappiamo il Fisco in un secondo momento procede con il controllo dei dati inviati tramite il modello dell’Agenzia delle Entrate. Chiunque risulterà non essere in regola rischierà di essere sanzionato. Nonostante ciò si ricorda che è possibile comunque provvedere.a quello che è il ravvedimento attivo in un certo lasso di tempo.

Intanto però continua quella che è la revisione delle regole in merito alle modalità di presentazione dei documenti per quello che riguarda le procedure burocratiche a cui sono chiamati gli italiani. Proprio in questo mesi si è posta maggiore attenzione nei confronti di tutto ciò, offrendo ai cittadini italiani la possibilità di avere accesso alle procedure in maniera molto più semplice, anche in piena autonomia.

In tale prospettiva anche l’agenzia delle Entrate ha adeguato le procedure previste da lei, per quello che riguarda la dichiarazione dei redditi.

Ora si può inviare il documento precompilato

L’Inps già da alcuni ha previsto per i contribuenti italiani, la possibilità di inviare i dati per quello che riguarda l’ISEE annuale in maniera autonoma tramite il sito ufficiale dell’istituzione. Adesso è il momento dell’Agenzia delle Entrate. Da quest’anno sarà possibile compilare il proprio 730 grazie all’utilizzo del modulo precompilato messo a disposizione dall’ente. Pochi click per ovviare al proprio dovere.

Una possibilità prevista sia per il 730 che per i Redditi Persone Fisiche 2024. Procedere in questa maniera si rivela veramente molto conveniente. Innanzitutto non occorre pagare un professionista contabile, inoltre l’Agenzia delle Entrate non procederà ad alcun controllo.

La notizia che tutti aspettavano

La notizia che tutti aspettavano è che dal 30 aprile finalmente è online, nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello per provvedere alla dichiarazione dei redditi precompilata. La presentazione della documentazione deve avvenire entro il 20 maggio. È poi possibile procedere a modifica entro il 30 settembre per il modello 730/2024 e il 15 ottobre per il modello Redditi PF.

L’Agenzia delle Entrate provvede alla compilazione automatica di un gran numero di voci. Basterà quindi verificare che i dati inseriti siano effettivamente corrispondendoti e inviare il tutto.