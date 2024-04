Mondo Convenienza, truffa ai clienti: se hai fatto un ordine qui attento a questo dettaglio | Migliaia di euro persi

Truffa ai danni dei clienti di Mondo Convenienza. Se fai l’ordine proprio qui potresti perdere migliaia migliaia di euro, attenzione ai dettagli.

Mondo Convenienza è da sempre considerato uno dei colossi per quello che riguarda la vendita degli arredi in Italia. Non sono pochi le famiglie che si sono riposte ai punti vendita presenti sul territorio della penisola, e poter scegliere dal retro della propria abitazione. Il punto di forza è sicuramente la capacità di abbinare dei prezzi non eccessivamente elevati, prodotti di qualità abbastanza soddisfacente.

Ma nonostante una storia che sembra essere ancorata a quella italiana, non è certo la prima volta che la catena di vendita di mobili ed elettrodomestici, finisce nell’occhio del ciclone per via di denunce da parte dei consumatori stessi.

Questa volta sembra che Mondo Convenienza sia finita nel mirino dell’antitrust, il quale ha completamente bocciato quella che è stata la condotta dei punti vendita, provvedendo ad una multa piuttosto salata nei confronti della catena nel mobile low cost. Il colosso però ha deciso di rispondere dimostrando di aver operato sempre nella massima correttezza.

Ma nonostante tutto un’ispezione sempre delle autorità, hanno notato che le accuse potrebbero essere fondate, e che non sono poche e le irregolarità presenti nel sistema. il tutto come riportato anche dalle notizie Ansa.

Poca cura nelle consegne

Probabilmente alcuni i nostri lettori possono confermare le difficoltà che hanno avuto nell’acquisto di mobilio presso i punti di Mondo Convenienza. Purtroppo la catena dispone di pochi elementi in pronta consegna, e i tempi sono piuttosto lunghi per ricevere tutto ciò che viene ordinato. Ma questo nell’ultimo periodo sembra si sia affiancato un problema ancora maggiore.

Di recente sono ben 600.000 sarebbero stati i reclami da parte dei consumatori che avrebbero affermato di aver ricevuto dei prodotti non integri, alcuni compensi mancanti, il servizio clienti di mondo convenienza non offre alcuna assistenza nella risoluzione dei problemi riscontrati. Comportamenti questi che vanno contro ogni regola per quello che riguarda la buona condotta nei confronti dei consumatori.

Mondo Convenienza multata

Le denunce dei consumatori hanno portati inevitabilmente al controllo da parte delle associazioni. l’antitrust quindi comminato una multa pari a 3.200.000 € alla maxi catena che ha prontamente provveduto a un ricorso.

La catena di mobilio, si è comunque difesa affermando che ha provveduto ad implementare i servizi di assistenza nei confronti dei compratori. Ma quello che si va a sanzionare sono numerosi comportamenti scorretti soprattutto per quello che riguarda la fase post vendita.