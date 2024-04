Pagamenti a rate, questa strategia di vendita ti mette nei pasticci: ti ritrovi senza un soldo da un momento all’altro

Ecco una strategia che conviene assolutamente evitare per quanto riguarda i pagamenti a rate.

Per poter pagare comodamente a rate in molti negozi anche online vi è un metodo efficacissimo ed utilizzato ormai sempre di più.

La formula in questione è per la precisione Buy now pay later, che in molti casi non prevede alcun tipo di interesse risultando di conseguenza incredibilmente comoda.

Tale strategia può però essere in numerose occasioni anche estremamente rischiosa a causa di fattori come ad esempio quelli delle frodi creditizie e dell’indebitamento.

Ecco tutto quello che occorre sapere per quanto riguarda la strategia del Buy now pay later.

Pagamento a rate con Buy now pay later: ecco come funziona

La strategia per il pagamento a rate denominata Buy now pay later è ormai sempre più diffusa. Con i pagamenti a rate più tradizionali presentano il limite di poter essere attivati solo attraverso l’utilizzo di una busta paga o di carte di credito, passaggio non necessario invece con questo nuovo e rivoluzionario metodo. A beneficiare della cosa sono anche e soprattutto i più giovani, con il Buy pay now later che può essere utilizzato per tantissimi tipi di prodotti e di servizi.

Il Buy now pay later può essere definito come una sorta di finanziamento a breve termine con cui sia consumatori che aziende possono pagare a rate anche nel corso dei mesi successivi ad un determinato acquisto. In molti casi, come già anticipato poco sopra, non sono tra l’altro previsti nemmeno dei tassi di interesse, e il tutto fa riferimento soprattutto all’ambito degli acquisti online. I rischi, però, non mancano, e sono da collegare al discorso relativo ai tassi europei e al costo del denaro: stando ad un’analisi del Crif (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) tali pagamenti già nel corso del 2021 si sono dimostrati molto rischiosi, con un tasso di insolvenza che è andato a raddoppiare tra il 2020 e il 2021.

I vantaggi e rischi di Buy now pay later

A rendere estremamente popolare il metodo del Buy now pay later ha contribuito come detto l’ambito degli acquisti online, con la strategia in questione che dà agli utenti la possibilità di poter acquistare un determinato bene o servizio anche in un momento in cui non si avrebbe la disponibilità necessaria. Chiunque ricorra a questo metodo può dunque correre il serio rischio di incorrere in problemi di indebitamento, con associazioni ed enti di vario tipo che hanno voluto mettere in guardia sui rischi al riguardo.

I consigli generali consistono dunque nell’avere sempre un quadro generale delle proprie spese e di evitare se possibile di lasciarsi andare in maniera eccessiva ad acquisti che non sono strettamente necessari. Inoltre è bene fare sempre la massima attenzione alle possibilità di poter ottenere un rimborso nel caso in cui un determinato prodotto venga consegnato in condizioni non ottimali.