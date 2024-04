Risparmi, metti da parte 6mila euro all’anno con questo metodo matematico: la formula è semplicissima

Con un metodo matematico consolidato, si riescono a risparmiare fino a 6 mila euro all’anno, ecco come devi fare per riuscirci.

Risparmiare ad oggi si rivela estremamente importante. Inutile negare che questo per tutta la cittadinanza italiana è un periodo estremamente difficile, un momento in cui si ha bisogno di entrate extra di denaro che permetta di vivere una vita che sia effettivamente tranquilla.

Certo, sono in molti a pensare: ma come faccio a risparmiare se nemmeno riesco ad arrivare a fine mese? Questa è, in effetti, la situazione che vivono moltissime famiglie. Ma di contro è anche vero che, se si vede il risparmio, come un impegno da portare a termine, si riesce, anche oggi, a mettere da parte qualche euro per le spese impreviste.

In fondo questa è la verità, avere, anche una piccolissima somma, messa da parte, nel caso di imprevisti di varia natura, è importante per non trovarsi in un notevole difficoltà nella gestione della propria casa e del budget familiare.

Curiosando sul web non sono pochi i metodi di risparmio che ci vengono insegnati da casalinghe e non solo, che sono ormai, delle vere e proprie cinture nere del risparmio. Imparare da loro è forse la migliore scelta che si possa compiere. Ma ecco un metodo efficace, che permetterebbe a chiunque di mettere da parte circa 6 mila euro in un solo anno.

La parola chiave è organizzazione

Per poter risparmiare per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che ci si pone, la parola chiave, che dovremmo applicare in maniera quotidiana alla nostra vita è “organizzazione”. Essere organizzati permette di evitare spese improvvise, inoltre permette anche di sforare il budget settimanale che ognuno si pone, anche in modo quasi inconscio.

Innanzitutto occorre partire dalle piccole spese. Si deve essere organizzati su di essi, spalmarle lungo tutto il mese, per evitare di togliersi tutto il denaro. Inoltre è importante eliminare il superfluo e cercare di organizzare anche la semplice spesa alimentare nel miglior modo possibile, evitando gli sprechi.

Il metodo del 50 – 30 – 20

Gli internati che ci stanno leggendo, probabilmente ne hanno già sentito parlare. Il metodo di risparmio in questione è molto semplice e richiede di suddividere il denaro che si guadagna in modo tale da riuscire a suddividerlo nelle spese che si devono affrontare. Il metodo è semplice. Il 50% del proprio reddito mensile, va destinato alle spese necessarie come l’affitto o il mutuo, le utenze e i debiti, il 30% per lo svago e il 20% lo si risparmia.

In questo modo molto semplice, si può riuscire a risparmiare cifre anche piuttosto importanti, che permettono a chiunque di avere una sorta di fondo di emergenza. Da provare.