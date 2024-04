Concorso Polizia, 2000 agenti ricercati in tutta Italia: stipendio sicuro se ti candidi entro questa data

Nuovo concorso per entrare nella Polizia di Stato, sono 2000 i posti a disposizione di tutti coloro che si vorranno candidare.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione o che da sempre sognano di far parte delle forze dell’ordine italiane, il tempo sta per scadere. Occorre precipitarsi per potersi finalmente candidare a uno dei concorsi più attesi dell’anno. Anche il corpo di Polizia si rifà il look e lo fa grazie al concorso che porterà al suo interno nuovi allievi poliziotti.

Le forze dell’ordine sono coloro che vigilano sulla sicurezza del cittadino. Impediscono le azioni pericolose, cercano di fermare i malviventi, intervengono in caso di pericolo. Un lavoro molto importante che è molto di più di una semplice occupazione è una vera e propria missione per la società intera.

Non sono pochi coloro che fin da bambini aspirano a diventare poliziotti, ma adesso è il momento di far avverare i desideri e prendere parte al concorso che mette a disposizione un gran numero di posti per gli aspiranti dipendenti della Polizia statale. Sul bando di concorso è possibile leggere tutte le indicazioni di cui ogni singolo partecipante ha bisogno.

Il posto di lavoro adatto a tutti coloro che hanno uno spiccato senso della giustizia. Il posto fisso che tutti vorrebbero, con uno stipendio che si rivela perfettamente in regola. Le posizioni aperte si dislocano ugualmente su tutto il territorio italiano.

Quasi 2000 posti a disposizione

1887 sono i posti da agente messi a disposizione di coloro che prenderanno parte alla selezione. Il tempo per candidarsi e per poi prendere parte alla prova di preselezione scade il 13 maggio. Ovviamente per potervi prendere parte occorre essere in possesso dei requisiti richiesti.

Innanzitutto si deve essere in possesso della cittadinanza italiana, si deve godere dei diritti civili e politici, efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale, essere maggiorenni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria.

Le prove e la domanda

Le prove a cui i ragazzi verranno sottoposti vestiranno in una prima valutazione dei titoli e successivamente si avrà la prova scritta e quella dell’attitudine fisica. Si procederà anche con la valutazione sia della conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo del computer.

La domanda per prendere parte alla selezione dovrebbe essere inviata tramite sito web ufficiale della Polizia di Stato. Si ricorda di rispettare la scadenza per evitare di essere esclusi. Nel concorso saranno scelte delle riserve che verranno poi inserite in caso di rinuncia.