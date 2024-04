CV, hai sempre sbagliato a compilarlo: se segui questa regola il contratto sarà tuo

Tu forse ancora non lo sapevi, ma quando compili il curriculum commetti sempre questo errore, che può costarti il posto di lavoro.

Scrivere bene il proprio curriculum è il primo passo verso il riuscire ad essere assunti nella posizione lavorativa per cui ci si candida. Quando si procede con la sua compilazione occorre tenere bene a mente che non si tratta di un semplice su cui scrivere le proprie capacità, le proprie esperienze. Piuttosto si tratta di ciò che ci presenterà a quello che potrebbe essere il nostro futuro datore di lavoro.

Esattamente come quando si va un primo appuntamento e si vuole fare bella figura, vorrà avere la stessa accortezza con il proprio curriculum. In genere il curriculum o lo inviato tramite posta elettronica, oppure lo portiamo con noi durante il colloquio. In entrambi i casi si tratta del primissimo contatto che si ha con l’azienda in cui si vorrebbe lavorare.

Se vi viste in tale prospettiva sembra essere chiaro che il curriculum si rivela estremamente importante, ma troppo spesso commettiamo l’errore di non dargli abbastanza importanza.

A volte frettolosamente, in alcuni casi non si seguono nemmeno le regole per quello che riguarda il trattamento dei propri dati, per riuscire a trovare la loro a primo colpo è importante curare attentamente ogni minimo dettaglio.

Farsi assumere non è solo questione di competenze

Tutti coloro che si sono trovati a prendere parte a un colloquio di lavoro, sanno bene che trovare un’occupazione non è solo una questione di competenze. Ovviamente all’interno di un colloquio entrano in gioco una serie di elementi che possono influenzare positivamente o negativamente l’andamento dell’incontro stesso.

Questo succede perché essendo esseri umani, ci basiamo su un motto di più che non sia da sola comunicazione vocale, o quella scritta attraverso un semplice curriculum. Se si prende parte a un gran numero di colloqui ma non si riesce ad andare oltre, probabilmente stiamo commettendo un errore.

Scrittura del curriculum e font giusti

Il font utilizzato per la scrittura del proprio curriculum probabilmente è uno degli elementi meno considerati, ma anche il più importante. Mentre ce ne sono alcuni che sembrano essere perfetti per la scrittura delle proprie competenze, ce ne sono altri che non andrebbero mai scelti.

il primo tra i font da scegliere per la scrittura del proprio curriculum e il Times New Roman, di facile lettura si adatta a qualsiasi device, poi abbiamo Arial dall’aspetto pulito e abbastanza moderno, al terzo posto Avenir Next, forme geometriche e linee piuttosto marcate. Ottima scelta anche Helvetica, molto amato dai professionisti, si possono scegliere poi anche Calibri, Cambria e Georgia.