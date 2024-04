Il ginseng fa male alla salute, prenderlo al posto del caffè è un errore madornale: effetti devastanti su corpo e mente

Non tutti lo sanno ma il ginseng fa male. siamo certi che a volte lo bevi al posto del caffè, ma c’è qualcosa che devi sapere.

Il caffè fa male alla salute, anzi, fatta eccezione per alcuni casi in cui il caffè viene del tutto vietato da specialisti e medici, il caffè se assunto in quantità eccessive è dannoso. In realtà la caffeina ha anche una serie di effetti benefici.

Se utilizzata nella maniera giusta e nelle giuste quantità la caffeina può anche essere, in piccola parte curativa. Innanzitutto la caffeina migliora la concentrazione, oltre al tempo di reazione.

Ma probabilmente la qualità migliore del del caffè è quella di riuscire a ridurre il rischio di sviluppare malattia cerebrali quali l’Alzheimer e il Parkinson. Inoltre sono in pochi a sapere che il caffè è anche in grado di aiutare la perdita di peso, questo perché in grado di aumentare il metabolismo basale e quindi bruciare i grassi. In alcuni casi migliora la resistenza sia alla fatica che al sonno.

Nonostante ciò, su alcune persone il caffè può avere effetto negativo e proprio per questo motivo nell’arco della giornata cercano di sostituirlo in altro modo, come ad esempio con il ginseng, ignorando quello che sono gli effetti negativo.

Il ginseng è quasi una moda

Se qualcuno prende il ginseng per sostituire il caffè quasi per esigenza, altri invece hanno iniziato a consumarlo per moda. Nei bar è sempre più comune vedere consumare ginseng, oltre a una serie di bevande similari, alcune di colori quasi del tutto improbabili.

Insomma consumare ginseng più che una necessità è una vera e propria moda, sempre più comune tra gli italiani. Ma probabilmente sono in pochi a sapere che si tratta di una scelta che se protratta nel tempo, potrebbe essere dannosa tanto quanto la scelta di consumare caffè in maniera eccessiva.

Ma per quale motivo il ginseng è dannoso?

Il ginseng è naturalmente in grado di offrire benefici. In buona sostanza sono gli stessi che ha la caffeina, viene spesso utilizzato nei momenti di convalescenza per dare forza e vigore a tutti coloro che hanno bisogno di una forza maggiore.

Il vero problema è che purtroppo le miscele che si possono consumare al bar o le capsule che si acquistano al supermercato, così come le miscele solubili hanno solo piccole percentuali di ginseng, misto a caffeina, ma anche con grandi quantità di zucchero che possono essere dannosi. Ecco per quale motivo sarebbe meglio evitare.