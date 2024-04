Lavori più cercati over 50, con queste competenze svolti la carriera e fai una vita da pascià

Ricominciare tutto da capo a 50 anni non è impossibile. Scopriamo assieme su quali leve puntare per rilanciare la propria professionalità.

Non sono pochi i senior alla ricerca di un lavoro. Alcune statistiche riportano che ben una persona con più di cinquant’anni su tre, nel nostro paese, risulta inattiva.

E, com’è intuibile, la maggioranza di questi inoccupati sono donne. Un problema serio, quindi, che esiste da qualche anno e che assai spesso si fa finta di non vedere. I media generalisti, infatti, focalizzano soprattutto l’attenzione sul tema dell’inoccupazione giovanile, dimenticando spesso che è assai più grave e problematica quella dei senior.

Costoro hanno assai spesso famiglie da mantenere, esposizioni finanziarie in essere e – purtroppo – sono troppo giovani per andare in pensione e, talvolta, sono considerati troppo vecchi per lavorare. Una situazione che pare impossibile da risolvere. Ma, come si dice, “mai dire mai”.

Esiste infatti la possibilità di reinventarsi anche quando si è superato la soglia fatidica dei cinquanta: non diciamo che ciò sia facile, ma non risulta neanche impossibile. Vediamo dunque alcuni semplici consigli che possono farci svoltare, nonostante apparentemente la società ci dia già per spacciati. L’unica agevolazione in essere per gli over 50 è infatti un modesto sgravio contributivo del 50% in caso di assunzione di senior disoccupati da almeno 12 mesi.

Reinventarsi a 50 anni

Se si è rimasti senza lavoro al volgere del mezzo secolo di vita, probabilmente si è comunque riusciti ad accantonare qualcosa nel frattempo, volontariamente o grazie al trattamento di fine rapporto.

Con questa piccola liquidità è possibile affrontare non solo le sfide della quotidianità, ma anche investire qualcosa in formazione. E’ indubbio infatti che sarà necessario adeguare le proprie competenze, vuoi in campi affini al proprio percorso di studio e lavoro pregresso, vuoi anche in altri ambiti.

Alcuni consigli per rimettersi in pista

Se poi la somma non fosse così esigua e si intendesse puntare a mettersi in proprio, oggigiorno non è difficile trovare strutture, anche pubbliche, che affianchino i neoimprenditori nell’avviamento della propria attività. E’ comprensibile però che, ad una certa età, si cerchino maggiori sicurezze, e non avventure.

In tal caso, mentre il percorso di formazione procede – online o tramite le agenzie di lavoro dislocate sul territorio – è necessario sfruttare la rete di contatti che necessariamente ci saremo costruiti in almeno vent’anni di lavoro. E’ infatti dalla conoscenza diretta, piuttosto che da l’invio di un asettico curriculum, che possono emergere le migliori opportunità di lavoro. A tal proposito, fondamentale è l’utilizzo di LinkedIn, piattaforma dedicata proprio a mettere in contatto fra loro professionisti da tutto il mondo. Grazie ad esso, sarà pertanto possibile anche ricucire qualche vecchio rapporto professionale, che ci sarà sicuramente utile in questa fase dedicata alla ricerca di un nuovo impiego.