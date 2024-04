Colloquio di lavoro, se fai questo errore è la fine: contratto perso per un soffio | Preparati subito

Se commetti questo errore durante il colloquio di lavoro perdi il contratto che tanto desideravi, fai attenzione.

La ricerca di un’occupazione può essere veramente estenuante, è inutile negarlo. Ognuno di voi che ci sta leggendo, almeno una volta nella vita si è sottoposto a un colloquio di lavoro. Non c’è nessuno che si può essere salvato da questa pratica indispensabile prima di firmare un qualunque contratto. Ad oggi siamo abituati a colloqui in presenza e altri che invece si tengono in una sorta di videochiamata.

Ovviamente le due modalità offrono la medesima possibilità di essere assunto, quanto quella di non essere presi in considerazione. Proprio per questo motivo è indispensabile conoscere alcuni secreti sul colloquio di lavoro.

In fondo quest’ultimo è la modalità con cui si può avere il primo contatto con quello che a breve potrebbe diventare il proprio datore di lavoro. Quindi si rivela indispensabile farsi conoscere, riuscire ad offrire il meglio di se, in un momento che si rivela molto più delicato di quello che si può pensare.

Indubbiamente un colloquio di lavoro porta con se un carico di stress e di ansia che purtroppo, potrebbe portare a una vera e propria figuraccia. Insomma, se si vuole evita di perdere l’occasione da sfruttare con un brillante colloquio di lavoro, ecco alcuni segreti che si devono assolutamente conoscere.

La puntualità è tutto

Ebbene sì, se credi che il tuo aspetto esteriore sia il primo elemento che le società valutano di te nel momento del primissimo colloquio di lavoro sappi che questo passa in secondo piano. Il primo passo falso che potresti compiere è quello di arrivare al colloquio in ritardo. Questo farà in modo che il tuo interlocutori si faccia un’idea forse sbagliata sul tuo conto.

Quindi, se devi prendere parte a un colloquio ricordati di partire in anticipo, meglio 10 minuti prima che dopo. Solo in un secondo momento si faranno un’idea sul tuo abbigliamento e cura della persona.

2 errori imperdonabili

Insomma, sì, al secondo posto per quello che riguarda gli elementi che verranno valutati nel momento del primissimo colloquio è il tuo abbigliamento. Mai essere troppo eleganti (a meno che il luogo di lavoro non lo richieda), ma nemmeno trasandati. In un incontro di circa 30 minuti la cura dei dettagli è indispensabile.

Infine ricorda che arrivare al colloquio impreparato, abbasserà di molto le tue possibilità di essere assunto. Quindi cerca di raccoglie le informazioni sull’azienda in questo modo si farà comprendere quanto è importante per se stessi la posizione messa a disposizione.