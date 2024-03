Pensione, aumenti previsti per gli abitanti di queste città: l’occasione è imperdibile | Conviene fare subito le valigie

Sono previsti aumenti per quello che riguarda le pensioni dei cittadini di specifiche città, ecco chi sono i fortunati.



Eccoci a parlare di quelle che sono il tema più caldo dell’economia italiana, ovvero le pensioni. In fondo parlarne è quasi del tutto normale considerando le grandi problematiche a livello economico, che devono affrontare i cittadini italiani in maniera quotidiana. Perché se un tempo i pensionati riuscivano ad aiutare i propri figli in disaggio economico, adesso la situazione si è rovesciata. Anche se, a tutti gli effetti, gli stipendi non sono rosei come in molti vorrebbero.

Ma esaurita la nostra dose di polemica quotidiana, parliamo delle care pensioni. Se è vero che in Italia il tasso di crescita è estremamente basso, è anche vero che i pensionati sono veramente moltissimi.

Quando ognuno di noi arriva all’età in cui è il momento di riposarsi, di tagliare con il lavoro e riprendersi la propria vita, non avere impegni impegnando il proprio tempo in altre attività. Peccato che si deve fare i conti con uno stato italiano che non riesce mai dare a Cesare quel che di Cesare.

Cosa vuol dire? Semplicemente che non sempre l’assegno pensionistico riesce a compensare adeguatamente gli anni di lavoro svolti.

Aumento delle pensioni

I pensionati ogni anno sperano che la loro pensione subisca un aumento, anche di poche decine di euro, peccato che ogni anno la loro attesa viene poi in qualche modo delusa dalle leggi di bilancio che continuano a far aumentare i prezzi e a rendere la situazione sostanzialmente insostenibile.

Quest’anno un piccolo incremento vi è stato, un ricalcolo degli assegni pensionistici in base a quello che è il livello di inflazione attuale. Ma considerando l’insufficienza degli aumenti ha fatto in modo che alcuni italiani si chiedessero se ci sono posti in cui il loro assegno potesse essere migliore.

Fai le valigie e parti

Insomma nostro caro pensionato, questo è proprio quello che dovresti fare, prendere le valigie e partire. 7 sarebbero i paesi a misura di pensionato. Non sono pochi coloro che decidono di spostare la loro residenza altrove.

Il Portogallo è un’isola felice per i pensionati, con le aliquote di tassazioni poste al 10% per 10 anni. A seguire la Tunisia in cui potrebbe essere possibile godere di esenzione totale. Cipro con le sue aliquote al 5%, Grecia, 10% per 10 anni, Romania, Slovacchia e infine l’Albania, con le ultime due che sono completamente esenti dalle tasse.