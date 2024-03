Bando Agenzia delle Entrate, lavoro sicuro anche senza laurea | Fai domanda così e il contratto sarà tuo

Presso l’Agenzia delle Entrate sono previste tantissime nuove assunzioni.

Molto presto saranno disponibili tantissimi nuovi posti di lavoro presso l’Agenzia delle Entrate.

Si sta parlando per la precisione di circa mille nuove assunzioni, con un concorso che punta a far ottenere un lavoro a nuove figure professionali presso l’organico dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta senza ombra di dubbio di una opportunità ghiottissima per tanti, anche perché per quanto riguarda i requisiti basta semplicemente essere in possesso del diploma.

Ecco dunque qui di seguito tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda il nuovo concorso per l’Agenzia delle Entrate.

I nuovi posti di lavoro presso l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è ufficialmente alla ricerca di nuovo personale, con un nuovissimo piano di assunzioni che punta all’introduzione all’interno del suo organico di un ingente numero di nuovi lavoratori. Ormai da un po’ di tempo circolavano voci relative ad un nuovo piano per l’immissione in organico di circa 4.000 nuovi dipendenti, anche se per questo 2024 si è arrivati alla fine ad un piano per circa 1.000 nuove assunzioni.

Oltre che per l’Agenzia delle Entrate il problema della scarsa quantità di personale è sorta nel corso dell’ultimo periodo per tutti gli enti pubblici in generale, come ad esempio per l’INPS. Tornando alla questione riguardante l’Agenzia delle Entrate, che per via del sempre più crescente bisogno da parte dei cittadini necessita urgentemente di rinfoltire in maniera piuttosto consistente il proprio organico. Per questo motivo stanno dunque per arrivare tantissimi nuovi bandi, riservati non solo e soltanto ai laureati ma anche a coloro che sono in possesso semplicemente di un diploma. Alla luce di tutto ciò l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha quindi annunciato in via ufficiale un nuovo concorso allo scopo di poter assumere 470 dipendenti che saranno poi suddivisi tra le varie regioni.

Il concorso dell’Agenzia delle Entrate

Le assunzioni per rinfoltire l’organico dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero avere luogo lungo un piano della durata di tre anni: un arco di tempo questo nel corso del quale dovrebbe essere effettuata l’assunzione di circa 1.500 nuove persone grazie ai vari bandi di concorso in programma. A confermare questa importante indiscrezione sono stati tra gli altri i sindacati FIRST, FABI, UILCA, FISAC e UNISIN in seguito all’incontro annuale con la stessa Agenzia delle Entrate che si è tenuto lo scorso 7 marzo.

Il primo bando per l’assunzione di 470 nuovi lavoratori presso la sezione Riscossione potrebbe vedere la luce già entro il prossimo mese di maggio e sarà affidato alla società FORMEZ P.A. Come consueto il concorso prevede la valutazione dei titoli che vengono presentati in fase di inoltro della domanda seguiti da alcune prove d’esame, con la selezione che è aperta come sottolineato poco sopra sia a laureati che a diplomati. Per poter consultare il bando bisognerà poi recarsi sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.