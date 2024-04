Concorso Agenzia delle Entrate, 50 posti da coprire entro un mese: candidati ora | Manca poco tempo

Un nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 50 nuovi posti di lavoro.

Nuovissimo concorso lanciato dall’Agenzia delle Entrate, alla ricerca di nuovo personale da immettere in organico da qui ai prossimi mesi.

Nello specifico si sta parlando del bando per l’assunzione di 50 nuovi dipendenti da poter inserire all’interno dell’area professionale Ict (Information & Communication Technology).

Questi nuovi 50 profili si suddividono per l’esattezza in 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica e in 25 esperti data analyst.

Ecco dunque tutto quello che occorre sapere in merito al nuovo bando dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia delle Entrate: come presentare la candidatura

Il concorso dell’Agenzia delle Entrate punta quindi all’introduzione in organico di 25 esperti data analyst e di 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica: il data analyst, codice concorso DA25, è una figura esperta nella raccolta e nell’analisi ed elaborazione di dati tramite l’utilizzo degli strumenti open source e di mercato più importanti; il funzionario Ict, codice concorso AISI25, è invece una figura esperta nell’analisi della sicurezza informatica e delle infrastrutture oltre che in tutto ciò che ha a che fare con l’Information and Communication Technology.

La presentazione della propria candidatura per il concorso dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata esclusivamente online e con autenticazione tramite credenziali Spid, Cns, Cie o Eldas. Una volta eseguito l’accesso bisogna procedere con la compilazione del format di candidatura che si può trovare disponibile sul Portale unico del reclutamento inPA presente sul sito www.inpa.gov.it. In più tutti i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) o di un domicilio digitale. La domanda può essere inoltrata fino alle 23:59 del 24 aprile 2024.

Le prove da dover sostenere

La selezione del concorso dell’Agenzia delle Entrate sarà composta da due prove, nello specifico una scritta e un’altra orale, con le modalità per lo svolgimento delle prove e con l’eventuale strumentazione che potrà essere utilizzata che saranno specificate il 20 maggio sul sito dell’Agenzia oltre che sul portale inPA. La prova consisterà in delle domande a risposta multipla sulle materie d’esame che sono riportate nel bando: i candidati per la posizione di data analyst dovranno essere preparati su strumenti di advanced analytics e big data, su linguaggi Sql, R, Python e sull’architettura per l’erogazione dei servizi e per la gestione dei dati; i candidati per la posizione di funzionario Ict dovranno invece prepararsi tra le varie cose su analisi e progettazione tecnica dei servizi Ict, su sicurezza informatica e su gestione e amministrazione di sistemi informatici.

Ad essere ammessi alla prova finale saranno tutti coloro che avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 e che rientreranno in graduatoria entro il limite massimo dei posti per cui concorrono aumentati fino al 60%. Durante la prova orale bisognerà poi dimostrare di essere preparati sull’utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse oltre che sulla lingua inglese, con la prova stessa che si considererà superata con un punteggio di almeno 21/30. Le graduatorie finali verranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul Portale.