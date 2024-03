Europei 2024, smetti di pagare l’abbonamento a DAZN: puoi vederli gratis sia dentro che fuori casa | Tutto legale

Dove poter vedere gli Europei di calcio 2024: potrai seguire le partite senza DAZN.

Tra meno di tre mesi, per la precisione il prossimo 14 giugno, avranno finalmente inizio i tanto attesi Europei di calcio 2024, manifestazione che vedrà l’Italia di Luciano Spalletti partecipare in veste di campione in carica.

La manifestazione, che come i Mondiali si tiene una volta ogni quattro anni e che ospita tutte le nazionali che fanno parte della Federazione Europea, si terrà questa volta in Germania.

Il torneo, disputatosi per l’ultima volta non nel 2020 ma nel 2021 a causa della pandemia da covid, terminerà poi il 14 luglio.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sugli Europei di calcio 2024 che si terranno in Germania nel corso della prossima estate.

Europei di calcio 2024: le date del torneo in Germania

I prossimi Europei di calcio avranno dunque luogo in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. In seguito alla versione itinerante del 2020 disputatasi in realtà nel 2021 a causa della pandemia la manifestazione torna quindi a svolgersi in una singola nazione. Le squadre che prenderanno parte al torneo, contando anche il paese ospitante, saranno 24, mentre gli stadi che ospiteranno tutte le partite della prestigiosa e attesissima manifestazione sono in totale dieci: l’Olympiastadion di Berlino, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, la Mercedes Benz Arena di Stoccarda, la Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, la RheinEnergieStadion di Colonia, la Red Bull Arena di Lipsia, la Deutsche Bank Park di Francoforte, la Volksparkstadion di Amburgo, la Velrins-Arena di Gelsenkirchen, e la Signul Iduna Park di Dortmund.

Le squadre partecipanti saranno come detto 24, con queste ultime che saranno divise all’inizio in 6 gruppi da 4. A passare il girone iniziale e a qualificarsi quindi per la fase successiva del torneo saranno le prime due classificate del raggruppamento oltre alle quattro migliori terze. L’ultima manifestazione risale invece al 2020, con la partita inaugurale svoltasi a Roma e con la finalissima di Wembley che vide trionfare ai calci di rigore l’Italia di Roberto Mancini contro l’Inghilterra.

Europei di calcio 2024: dove poterli vedere

Gli Europei di calcio 2024 potranno essere seguiti sia in diretta che in streaming. Per quanto riguarda i diritti tv dell’evento, questi sono stati assegnati a Sky, che trasmetterà in diretta tutte e 51 le gare del torneo. Grazie al pacchetto di Sky Sport sarà di conseguenza possibile seguire tutte le partite ad eccezione però di quelle dell’Italia, che verranno invece trasmesse in chiaro sulla Rai e su RaiPlay.

Come anche per altri tipi di contenuti sportivi, anche tutte le partite dei prossimi Europei di calcio 2024 potranno tra l’altro essere seguiti anche in streaming grazie alla piattaforma Now.