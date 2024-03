TikTok è illegale, ora è deciso: il social presto chiuderà i battenti | Milioni di account cancellati

Ben presto TikTok sarà reso illegale. Il noto social chiuderei i battenti e saranno milioni gli account che verranno chiusi in maniera definitiva.

I social sono argomento molto caldo. Da quando questi si sono conquistati le attenzioni dei milioni e milioni di utenti, è stata inevitabile l’accendersi dei riflettori su di loro. Nella maggior parte dei casi quello che ci si chiede è se questi siano o meno dannosi per gli utenti che li utilizzano.

Ovviamente fino ad oggi non sono stati pochi gli studi che sono stati avviati in merito. Sono tutti d’accordo nell’affermare che ad oggi le piattaforme dei social media hanno preso buona parte delle attenzioni di tutti gli utenti, hanno in qualche modo manipolato le mente di molte persone.

In particolare si è accesa l’attenzione su quello che riguarda gli effetti per così dire collaterali, che i social possono avere sui più giovani. In linea di massima occorrerebbe essere maggiorenni per procedere con l’iscrizione alle varie piattaforme, ma la realtà dei fatti è che sono molto di più di quelli che si pensa i minorenni che utilizzano i social quotidianamente.

Tra le piattaforme ad oggi più in voga ce n’è una che ha fatto in modo si rivolgesse a una maggiore attenzione su di lei. Stiamo parlando di TikTok il nuovo social cinese ha innescato la miccia per quello che riguarda la tutela degli utenti che sono ad essi iscritti.

Molti paesi che già hanno messo al bando

Probabilmente in Italia non se ne parla ancora a sufficienza, ma sono moltissimi paesi in cui TikTok è stato ormai vietato. Ovviamente questo è un divieto che probabilmente nel nostro paese tarderà ad arrivare ma che è già presente negli Stati Uniti ad esempio dove proprio di recente è stato pensato di chiudere la piattaforma per sempre. In realtà ad essere finita nell’occhio del ciclone sarebbe la compagnia cinese dietro a TikTok ovvero ByteDance, ma se quest’ultima decidesse di vendere il social a un’altra ditta allora gli Stati Uniti potrebbero cambiare idea.

Oltre oceano, i riflettori si sono accesi non tanto sui contenuti ma quanto sullo spionaggio che la Cina potrebbe attuare attraverso il social.

Cosa fa l’Unione Europea

Attualmente l’Unione Europea è vietato a tutti i suoi membri di avere l’applicazione del noto social scaricata sul proprio dispositivo. Questo è stato previsto per proteggersi da eventuali attacchi informatici che secondo l’opinione di molti potrebbero arrivare da TikTok stesso. Ci sono poi alcuni Stati che hanno esteso tale obbligo anche all’interno del loro territorio come: Belgio, Paesi Bassi e Danimarca.

Infine sono morti i paesi in cui ancora si sta discutendo della possibilità di chiudere la piattaforma, o comunque diventato nell’utilizzo. Con ogni probabilità ben presto il divieto si estenderà anche all’Italia.