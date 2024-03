Acquisto casa, non chiedere il mutuo prima di aver visto questa classifica | Risparmi migliaia di euro

Prima di chiedere il mutuo per l’acquisto della casa dai uno sguardo a questa classifica.

Per chiunque volesse richiedere un mutuo per l’acquisto di una casa nel corso di questo 2024 è possibile dare uno sguardo ad una utilissima classifica che elenca quelli che sono i mutui in assoluto più convenienti di quest’anno.

Nell’ultimo biennio ha avuto purtroppo luogo un forte incremento dei tassi dei mutui, con i diretti interessati che si sono visti di conseguenza costretti a a rimandare tutte le proprie decisioni in merito all’acquisto di una nuova casa.

Il discorso sembra però essere totalmente diversi per quanto riguarda questo 2024, sia per i mutui a tassi fissi che per quelli a tassi variabili: per i mesi a venire dovrebbe verificarsi un ribasso delle rate dei mutui.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda i mutui più convenienti relativi a questo 2024.

Acquisto della casa: i mutui più convenienti

Tornando indietro fino al 2022 si può constatare come ben il 95% della popolazione italiana arrivi a fare richiesta dei un mutuo per l’acquisto della prima casa. Stando ad un’indagine condotta da Kiron il valore dei mutui che sono stati erogati ha raggiunto in media la soglia dei 121.000 euro, con una ridottissima percentuale dei mutui che è stata richiesta per la ristrutturazione, per la surroga o anche per il consolidamento dei debiti, mentre un altro 2,1% fa riferimento all’acquisto della seconda casa.

Per quanto riguarda i tassi, nel corso del 2022 il 58,5% dei mutui sono stati a tasso fisso mentre il 33,3% a tasso variabile. Sempre per il 2022 la durata media di un mutuo è salita a 26,1 anni, con gran parte dei mutui che hanno avuto una durata in media tra i 26 e i 30 anni. L’importo che è stato erogato si è invece attestato intorno ad una media compresa tra i 50.000 e i 100.000 euro (il 39,1%).

I migliori tassi di mutui del 2024

Per poter effettuare un paragone tra i diversi tassi è utile prendere in considerazione elementi come quelli del tasso fisso, del mutuo per la prima casa, dell’importo che viene erogato e della durata del mutuo. Per coloro che si trovano al di sotto dei 36 anni vi sono diverse opzioni interessanti, con gli attuali valori che consistono in un tasso medio tra il 3% e il 4%.

Per quanto riguarda i mutui più convenienti per questo 2024 è impossibile non menzionare il Mutuo Giovani Consap Green di Intesa Sanpaolo, con un tasso finito al 2,90% e con un prezzo di rata uguale a 416 euro circa. Altro mutuo che fa al caso anche e soprattutto dei più giovani è poi lo You Giovani Green Tasso Fisso di Banco BPM, con un tasso al 2,93% e con un Taeg di 3,04%. Degno di menzione è anche il Banco di Sardegna con il Mutuo con Garanzia Consap Penisola, con un tasso fisso finito del 3,25% e con un Taeg del 3,43%.