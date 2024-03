Menù di Pasqua economico, con queste ricette abbatti i rincari e fai felice tutta la famiglia | Vorranno tutti il bis

Ecco alcune ricette per Pasqua che ti permettono di abbassare i rincari e fare felice tutta la famiglia. Vedrai che nessuno si farà scappare il bis.

La Pasqua è una delle feste più sentite dagli italiani, tanto per quello che riguarda l’aspetto religioso, quanto quello della possibilità di stare in famiglia per qualche giorno. Essendo ormai alle porte di questa ricorrenza, fervono i preparativi per quello che riguarda il menù per tutta la famiglia ed eventuali amici.

Per Pasquetta, come sempre succede, la grigliata non la batte proprio nessuno. Quindi pronta la carne mista che più si preferisce, ovviamente con un ottimo contorno di verdure grigliate. Ma a Pasqua invece cosa si fa?

Di andare al ristorante, visto i tempi che corrono non se ne parla. I menù hanno prezzi piuttosto elevati, considerando i tempi che corrono, c’è ben poco da meravigliarsi. Quindi meglio optare per un pranzo a casa, da preparare, sempre con un’occhio alla spesa. Sappiamo bene che i prodotti sono sempre più costosi, allora scegliere delle preparazioni che siano poche costose, è la scelta migliore che si possa compiere.

Sul web è possibile trovare moltissime preparazioni da leccarsi i baffi, senza dover spendere un occhio della testa. Ecco allora alcune idee anche piuttosto semplici da preparare.

Antipasti e primi piatti

Non c’è un menù di Pasqua che si rispetti se non si inizia da un ottimo antipasto. Ricca di sapore, semplice da preparare e in grado di far mangiare le verdure anche ai bambini, l’insalata russa si rivela essere un’ottima scelta. Si può scegliere di preparare solo lei o abbinarla ad altri antipasti, come uno strudel salto, ovvero delle polpette agli spinaci o dell’affettato. Semplice, veloce ed economica.

Come primo piatto invece, una lasagna alternativa, bianca, agli asparagi. Un piatto piuttosto fresco, perfetto per questa primavera che sta per arrivare. Se preparata con una besciamella a base di latte vegetale risulta essere perfetta anche per gli invitati vegani.

Dal secondo al dolce

Come secondo piatto, ovviamente non può mancare l’agnello al forno con le patate. Un secondo piatto che, nonostante ciò che si possa pensare si rivela molto prelibato ed elegante. Ovviamente a chi non piace la carne di agnello ci sono molte alternative, perfette per tutti i gusti, come il pollo arrotolato, l’arrosto alle prugne e molti altri ancora.

Per terminare, ovviamente non può mancare la classica colomba, che in alcune città d’Italia viene sostituita dalla pastiera (Napoli), la cassata (in Sicilia). Immancabile un pezzetto di uovo di pasqua.