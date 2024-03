Multe stradali, quelle dell’autovelox le annulli in un secondo: se fai così non sborsi un centesimo

Le multe stradali dell’autovelox si possono annullare facilmente: ecco come fare.

Per quanto riguarda l’utilizzo degli autovelox nelle città sono in arrivo novità significative.

Le multe stradali comminate nei confronti dagli automobilisti dagli autovelox risulteranno tra l’altro molto più semplici da annullare.

Ad essere decisiva in tal senso è la riforma del Codice della Strada ideata dal governo Meloni, che può portare ad una crescita considerevole delle contestazioni relative alle multe inflitte dagli autovelox per eccesso di velocità.

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sta prendendo seriamente in considerazione una stretta all’uso degli autovelox, con questi ultimi che potrebbero dunque essere presenti in misura minore lungo le strade italiane. Ecco dunque tutte le novità più importanti al riguardo.

Multe stradali: gli stop agli autovelox

In merito agli autovelox sulle strade italiane le novità più importanti sono principalmente due: si parte prima di tutto dalla riforma del Codice della Strada che va ad intervenire sulle sanzioni per passare poi ad un decreto ministeriale che stabilisce i requisiti minimi che devono essere propri di di un determinato tratto stradale per la presenza di un autovelox. In pratica si devono fornire le motivazioni che hanno spinto all’installazione di un autovelox su uno specifico tratto stradale, con una delle ragioni principali che può consistere ad esempio nella particolare incidentalità di quella strada.

Per quanto riguarda le strade urbane prima che a quello degli autovelox si può ricorrere all’utilizzo di altri sistemi come i dossi. Per gli autovelox ci sono poi alcuni vincoli cui è necessario attenersi, come la distanza di almeno 500 metri tra una postazione e un’altra e il divieto di installazione sulle strade con limite di velocità inferiore a 20 km/h rispetto al normale (50 km/h). Per le strade urbane di scorrimento le postazioni possono essere oltre i 400 metri quando il limite di velocità non è al di sotto dei 50 km/h, mentre per quelle extraurbane le distanze da dover rispettare sono le seguenti: 4.000 metri sulle autostrade, 3.000 metri sulle strade extraurbane principali e 1.000 metri su tutte le altre extraurbane.

Autovelox: meno multe per gli automobilisti

Con la nuova riforma del Codice della Strada si punterà anche ad una uniformità per quanto riguarda le norme di omologazione dei dispositivi: in caso di mancato rispetto di tali norme può esserci l’annullamento delle multe che sono state inflitte agli automobilisti.

In merito infine alle stesse multe, nel caso in cui una stessa violazione su un determinato tratto stradale venga rilevata da più di un autovelox allora ci sarà comunque una sola sanzione: fino ad ora il numero di sanzioni poteva invece corrispondere al numero di violazioni che erano state accertate.