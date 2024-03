Pensione, il Governo ha deciso: ora la tredicesima spetta davvero a tutti | Ad aprile controlla il conto

Ad aprile devi assolutamente controllare il tuo conto. Il governo ha deciso, anche le pensioni hanno diritto alla tredicesima.

Si parla ancora una volta di pensioni e pensionamento. Un tema che risulta essere sempre attuale per tutti gli italiani, tanto quelli che in pensione già ci sono, quanto quelli che in realtà, ancora non ci sono andati, ma sono in procinto di farlo.

In Italia il pensionamento fa paura e questo lo si deve alle regole che su di esso vigono nel nostro paese. Perchè purtroppo nella nostra penisola la vita del pensionato non è affatto semplice. Viene ulteriormente resa complicata dalla situazione economica in cui il nostro paese versa.

Se gli stipendi, compresi quelli di chi ha un introito annuo piuttosto elevato, vedono ridotto il loro potere d’acquisto figurasi le pensioni che sono di gran lunga più basse rispetto agli stipendi. In buona sostanza vale sempre la solita regola di chi, lavora per una vita intera, ma poi si ritrova con un vero e proprio pugno di mosche in mano.

Nonostante tutto lo stato sembra stia lavorando per migliorare la condizione dei pensionati e farli rialzare da quella povertà in cui sono piombati.

Numerose le modifiche

Negli ultimi anni, in realtà, sono state moltissime le modifiche apportate alla regolamentazione per quello che riguarda le pensioni. Purtroppo però, non tutti i provvedimenti sono stati a favore del pensionato, che sempre più spesso, si trova in difficoltà. Non è certo un caso se spesso si sente ancora parlare di soglia di povertà, di pensionati che sono costretti a rivolgersi ad enti che siano in grado di aiutarli.

Una situazione difficile che le modifiche non hanno cambiato. Quello che forse l’Italia dovrebbe fare è guardare fuori dal proprio territorio e scegliere di ispirarsi a nuovi modelli, prenderne il meglio, non restando chiusi nel proprio pensiero. Uno dei paesi virtuosi da cui prendere ispirazione, sicuramente la Svizzera.

Dalla Svizzera la riforma che tutti attendevano

Il referendum che si è tenuto in questo paese ha decretato che finalmente è il momento di offrire ai pensionati la tredicesima, un benefit a cui, fino ad oggi non avevano diritto. In questo modo la piccola Svizzera di conferma un vero e proprio paradiso pensionistico.

Quindi tutti i pensionati Svizzeri potranno godere della tredicesima, questo grazie ai sindacati che si sono fatti avanti al fianco dei cittadini per offrir loro la possibilità di vivere meglio la pensione.