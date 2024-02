Auto, la normativa fa tremare i pendolari: se ti beccano così ti strappano la patente | Non guiderai più

La normativa spaventa e non poco tutti i pendolari. Se ti trovano mentre fai questo alla guida rischi che strappino la patente.

Nostro caro automobilista, questa volta abbiamo qualcosa da dire proprio a te che, devi seguire alcune regole specifiche nel momento in cui ti metti alla guida. A regolare il tuo comportamento sulla strada, che sia urbana o che si tratti di autostrade poco importa, devi seguire talune leggi molto importanti.

Le regole che sono state inserite all’interno del Codice della Strada, sono volte a migliorare la sicurezza di tutti gli automobilisti. L’Europa ha deciso che entro il 2023 non ci dovranno più essere incidenti e l’Italia, proprio come tutti i paesi membri, si è assunta l’obbligo di arrivare a tale scopo intervenendo proprio sulle norme indicate sul Codice.

Proprio in questi mesi, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto correggendo alcune regole e inasprendo talune sanzioni che risultano essere importanti per la sicurezza stradale. A tal proposito, potrebbe essere utile ricordare che, le sanzioni sono pensate per evitare che l’automobilista ripeta l’infrazione più e più volte nel tempo. Inoltre esse sono commisurate a quelle che sono le infrazioni che vengono commesse.

Per quello che riguarda le infrazioni più gravi, quelle che possono mettere maggiormente in pericolo, non solo l’automobilista stesso, ma tutti gli utenti della strada, sono state pensare delle punizioni molto più severe.

Una delle infrazioni di gravità maggiore

Tra le infrazioni che sono ritenute più gravi dal Codice della Strada, vi è sicuramente, l’utilizzo dei dispositivi cellulari durante la guida. La statistiche a riguardo sono piuttosto tristi, infatti sono moltissimi gli incidenti mortali che fino ad oggi si sono registrati per via di automobilisti distratti dal loro smartphone.

Durante la guida, è possibile possibile utilizzare lo smartphone sono con il vivavoce e solo se questo non toglie attenzione all’automobilista. In caso contrario si rischiano delle multe molto salate, che, con la revisione del Codice della Strada sono state addirittura inasprite.

Le sanzioni per chi viene trovato al cellulare mentre guida

Sull’utilizzo dei cellulari alla guida vi è stata l’ennesima stretta da parte della commissione Trasporti. Gli automobilisti che vendono trovati al cellulare mentre guidano possono vedere la loro patente sospesa per un periodo di tempo che va dai 7 ai 15 giorni.

Inoltre sarà elevata una multa da pagare e verranno decurtati da 10 a 19 punti dalla patente. Nel caso in cui il conducente sia causa di un incidente, il periodo di sospensione raddoppia.