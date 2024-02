Pensioni di marzo, arrivano le prime sorprese IRPEF: in molti riceveranno un aumento | Controlla il cedolino

Prime sorprese Irpef sulle nuove pensioni del mese di marzo. Controllando il cedolino si scoprirà che in molti hanno goduto di un aumento.

Siamo allo scadere del mese ed ecco che inizia ad essere l’argomento del giorno le care pensioni. In questo mese di marzo che sta per arrivare ci saranno alcuni cambiamenti per quello che riguarda l’erogazione delle pensioni. Una modifica questa, che è stata possibile grazie al cambiamento degli scaglioni Irpef, novità di cui a lungo si è già parlato.

Il cambiamento Irpef a cui ci stiamo riferendo era stato previsto già da alcuni mesi, ma sembra che verrà applicato un po’ in anticipo rispetto a quelli che sono i tempi che erano stati in precedenza previsti. Ecco che nel cedolino consultabile già da alcuni giorni, molti pensionati hanno trovato una piacevole sorpresa.

A spiegare l’aumento che alcuni pensionati hanno trovato nel loro assegno pensionistico è stata direttamente l’INPS che ha spiegato come verranno applicati i nuovi scaglioni Irpef che sono stati introdotti dal Decreto Legislativo n.216 del 30 dicembre 2023.

In base a tale nuovo calcolo delle pensioni, non solo si procederà con un aumento dell’assegno, ma per questo mese verranno corrisposti anche gli arretrati dei mesi sia di gennaio che di febbraio. Questo è il motivo per cui ci si è trovato un importo differente sul cedolino emesso dalla stessa INPS.

Le aliquote Irpef e la loro influenza sulle pensioni

I contribuenti sapranno bene che con la nuova Legge di Bilancio sono state confermate le nuove aliquote Irpef che andranno ad influire tanto sugli stipendi quanto sulle pensioni. Ovviamente questo dipenderà molto dallo scaglione in cui si ricade. Molto più ampio il primo scaglione con i redditi fino a 28 mila euro che vedranno applicare un’aliquota del 23%, questa sale al 35% per i redditi tra i 28 mila euro e i 50 mila e oltre a tale importo di sale a un’aliquota pari al 43%.

L’applicazione di queste nuove soglie era prevista per il mese di aprile, invece sarà possibile beneficiarne già dal mese di marzo. Come accennato in precedenza, in questo mese, non solo si avrà una maggiorazione dell’assegno pensionistico ma si potrà godere anche degli arretrati delle scorse mensilità.

Pagamenti e ritiri

Per questo mese i pagamenti che verranno ricevuti da tutti i pensionati sono previsti per venerdì 1 marzo 2024. Questo vale tanto per coloro che hanno l’accredito su libretto postale, che per chi invece, vede versare la pensione su un conto corrente bancario.

Dallo stesso giorno, sarà anche possibile ritirare i contanti presso gli sportelli, tanto di poste che delle banche. In ogni caso, si raccomanda ai pensionati di non recarsi in massa presso gli uffici postali e di preferire i pagamenti elettronici ai contanti, qualora fosse possibile.