Smartworking, con questa novità aumenti la tua produttività del 100%: in molti ce l’hanno già

Sono molti ad avere già una novità che nessuno si aspettava. Chi lavora in smart working può aumentare la produzione per più del 100%.

Lo smart working è entrato prepotente nelle nostre vite ormai da qualche anno. Eravamo agli altri della pandemia Covid quando in molti hanno compreso che, l’unico modo per continuare a lavorare anche fuori dagli uffici e senza rischiare di contagiare il resto della popolazione era quello di lavorare da casa. Una scrivania, un computer, la connessione web e il gioco è fatto.

Poi si è notato che lo smartworking aiutava a migliorare la produttività di ognuno di noi e quindi permette alle aziende di avere risultati migliori. Lavorare da casa è diventato un vero e proprio stile di vita. Ovviamente, in merito a tutto questo, le opinioni si sono nettamente divise. Cosa significa? Da una parte c’era chi chiedeva di ritornare in ufficio e chi invece ha preferito integrare questa nuova modalità.

Certo, lo smart working permette una migliore organizzazione del lavoro, ma allo stesso tempo, richiede anche la capacità di avere una certa costanza nel mantenere il proprio impegno a livello lavorativo.

Ma cosa serve realmente per riuscire ad avere un buon rendimento quando si lavora in smart working? Innanzitutto un buon computer, la capacità di concentrarsi anche in un ambiente poco favorevole al lavoro e in fine, una buona connessione internet. Le maggiori compagnie mettono a disposizione delle offerte che risultano essere molto convenienti, ma forse in pochi sanno che sta prendendo forma un nuovo standard wireless, il wi-fi 7 indispensabile per riuscire a migliorare le proprie prestazioni.

Cos’è il wi-fi 7

Il wi-fi 7 è quella che possiamo definire ultima generazione dello standard di trasferimenti dati wireless che sarebbe indicato come ieee 802.11be. Opera sulle medesime frequenze del wi-fi 6 ma raggiunge delle velocità di trasmissione dei dati che sono di gran lunga superiori a quelle viste fino a questo momento.

Insomma, un netto miglioramento della tecnologia, che dovrebbe permettere di navigare velocemente e di riuscire quindi ad avere dei risultati di gran lunga migliore. Questo vale per chi sul web ci lavora in maniera costante, ma anche chi procede con delle ricerche per gli studi.

I dispositivi compatibili con il nuovo Wi-Fi 7

Per poter beneficiare di una connessione così veloce, occorre avere a disposizione dei dispositivi che siano in grado di supportare tale tecnologia. Già dal 2023 sono stati messi in commercio alcuni router e smartphone compatibili con questa nuova tecnologia.

Alcuni dei prodotti tra cui è possibile scegliere, per gli. smartphone OnePlus 11 e il Google Pixel 8. Invece, per quello che riguarda i router si ha Amazon Eero max 7 e Netgear Nighthawk RS700.