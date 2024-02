Concorso d’oro, 125 posti per uno stipendio da 70mila euro: tutti i requisiti | Occasione da non perdere

Ecco il nuovo concorso da 125 posti: tutti i requisiti per poter partecipare.

Sta per arrivare un nuovo maxi concorso che potrebbe interessare a molti.

Si tratta per la precisione del concorso alla Camera per 125 assistenti e consiglieri, che mette tra l’altro a disposizione anche uno stipendio che può arrivare fino a 240mila euro l’anno.

Una vera e propria occasione da non perdere per tantissimi italiani alla ricerca di una posizione lavorativa che possa far svoltare le proprie vite.

Ecco dunque tutto quello che occorre sapere per quanto riguarda il concorso alla Camera per assistenti e consiglieri, da come presentare la domanda fino ai requisiti necessari.

Il concorso alla Camera per assistenti e consiglieri

Dallo scorso 12 gennaio vi è la possibilità di presentare la candidatura per poter prendere parte al concorso della Camera per assistenti e consiglieri, con il termine ultimo che consiste invece nel prossimo 26 febbraio. Il concorso si riferisce dunque a due diversi tipi di profili, con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 gennaio. L’opportunità fa gola a tanti, e a testimoniarlo vi sono le numerose domande che sono già state presentate per questi nuovi 125 posti (100 per gli assistenti e 25 per i consiglieri).

Per poter presentare la domanda di partecipazione per il posto di assistente parlamentare bisogna avere cittadinanza italiana e non più di 40 anni. Inoltre bisogna essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria oltre che dell’idoneità fisica all’impiego (almeno 16/10 di vista, non meno dell80% di udito e il normale funzionamento degli arti superiori). Per ottenere uno dei 25 posti di consigliere parlamentare è necessario invece possedere la laurea, oltre che un’età non superiore ai 47 anni a meno che i candidati non siano già dipendenti della Camera. La domanda deve essere presentata in via telematica entro le ore 18:00 del prossimo 26 febbraio tramite l’applicazione che si può trovare all’indirizzo concorsi.camera.it: per accedervi occorre essere muniti di credenziali SPID. Dopo una prima prova selettiva, il concorso prevede che vengano svolte quattro prove scritte e una orale.

Concorso alla Camera: le mansioni e gli stipendi

Per quanto riguarda le mansioni, gli assistenti parlamentari devono occuparsi di compiti che hanno a che fare con ambiti di vigilanza e tecnici: tra questi rientrano ad esempio il presidio dell’apertura di Montecitorio, l’accoglienza ai visitatori o anche l’assistenza durante le sedute. I consiglieri parlamentari si occupano invece della direzione degli uffici e delle altre strutture della Camera.

Il concorso della Camera per assistenti e consiglieri interessa a tanti anche per via dello stipendio: la retribuzione iniziale degli assistenti si aggira intorno ai 38.000 euro all’anno, mentre per i consiglieri si può arrivare anche ai 70.000 annui. Dopo molti anni di servizio tali cifre però aumentano: dopo 20 anni lo stipendio può salire fino ai 180.000 euro lordi all’anno, che possono aumentare a 240.000 dopo i 30 anni.