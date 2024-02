Nuovo bonus per la casa, 5mila euro direttamente sul conto: con i soldi ti fai una camera tutta nuova

Un nuovo bonus permette di avere 5000 euro direttamente sul proprio conto. Per la tua casa, potrai finalmente avere una camera nuova.

La crisi economica che ha attanagliato le famiglie italiane ha spinto il nostro stato ad intervenire, offrendo un notevole aiuto a tutte le famiglie. Numerosi sono i bonus a cui, negli ultimi anni ci siamo abituati. Ne vogliamo elencare alcuni? Al primo posto il 110%, il bonus che poteva essere fruito sia come sconto in fattura che come cessione del credito.

Allo stesso modo, si poteva beneficiare dello sconto in fattura per l’installazione di nuovi dispositivi efficienti come le nuove caldaie a condensazione, ovvero i sistemi di riscaldamento a zero emissioni, come le stufe a pellet e i nuovi condizionatori.

Inoltre il bonus facciate, quello energia elettrica e molti altri ancora. Particolare attenzione all’ambiente in cui si vive, ovvero la propria abitazione, che deve essere confortevole e efficiente per quello che riguarda la spesa dell’energia elettrica. Proprio per questo motivo tra i bonus è stato previsto quello mobili, ma anche il bonus materassi.

Confermato anche quest’anno, il bonus materasso può essere fruito in determinati casi e se sono presenti specifici requisiti. cerchiamo di capire come funziona.

Come funziona per questo 2024 il bonus materassi

Questo bonus rientrerebbe in quelle che sono le agevolazioni per gli arredi e per gli elettrodomestici. Noto anche come bonus mobili, su una soglia massima di spesa di 5000 euro, si può beneficiare del 50% di detrazioni. In precedenza il tetto di spesa era posto a 8000 euro.

In buona sostanza, per ottenere il bonus materassi si segue lo stesso iter di quello arredi. Ma uno dei requisiti improrogabili è quello di aver già provveduto ai lavori di ristrutturazione. Mentre il bonus ristrutturazioni lo si può ottenere solo a seguito di ristrutturazione, quello materassi non richiede questo requisito. Ma e ne usufruisce solo tramite dichiarazione dei redditi e se ne beneficia con quote annuali fissi per un massimo di 10 anni.

Chi ne beneficia

Chi può beneficiare delle detrazioni al 50% per l’acquisto di un nuovo materasso? La detrazione può essere fruibile solo ed esclusivamente da chi ha provveduto al pagamento del prodotto scelto o comunque dei lavori di ristrutturazioni messi in atto.

Il bonus spetta anche nel caso in cui il lavoro di recupero avvenga su una pertinenza. Per l’acquisto del materasso non è richiesta comunicazione ENEA, indispensabile invece, per gli acquisti degli elettrodomestici. Si ricorda che le detrazioni per il materasso sono fruibili anche in quanto dispositivo medico di classe 1.