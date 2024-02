Colf e badanti gratis, la nuova proposta del Governo azzera (quasi) ogni spesa: chi può approfittarne

La nuova proposta del governo azzera quasi del tutto il costo di colf e badanti. Non tutti possono beneficiarne e sono fortunati.

Ormai da anni le statistiche ci dicono che l’Italia ha un tasso di natalità estremamente basso. Questo sostanzialmente si traduce in un netto aumento dell’età media e quindi del numero dei pensionati presenti sul nostro territorio. Come ben sappiamo arriva un momento nella nostra vita in cui non riusciamo a far fronte agli impegni quotidiani a cui ci dedicavamo in precedenza, anche il semplice prepara un pasto potrebbe diventare difficile come lo occuparsi della casa.

Proprio per questo motivo è possibile che figli nipoti di persone anziane decidono di mettere a loro disposizione colf badanti. Quest’ultima è una figura professionale che negli ultimi anni ha attirato molto attenzione su di lei. Forse la figura professionale che dovrebbe godere di rispetto da parte del proprio datore di lavoro veniva invece trattata quasi come quelli che si definivano schiavi.

Ecco che governi italiano ha ben pensato di migliorare i diritti in tali figure e accendere la luce su quelli che sono i doveri di chi li assume.

Ovviamente però non poteva trascurare l’ingente spesa che comporta tarsi a tale persone. Proprio per questo motivo il governo sta pensando di proporre un bonus che ridurrà in maniera drastica la spesa per poter poter avere una badante una colpa al proprio servizio. Ecco i dettagli di tale provvedimento.

I numeri del nuovo bonus

Secondo gli studi statistici le famiglie italiane spendono ben 14,3 miliardi all’anno per i lavoratori domestici. Ovviamente non ci si riferisce solo all’assistenza per gli anziani ma anche a tutte quelle famiglie che si avvalgono di figure professionali per la cura dei loro figli e della propria abitazione. Proprio l’ingente spesa a cui gli italiani italiani devono far fronte spinge il governo a pensare delle misure da inserire nel sistema.

L’idea che viene proposta è quella di un’agevolazione che potrebbe prendere la forma di un esonero dei contributi. Un bonus di cui potrebbero disporre tutte le famiglie che si avvalgono di tali figure professionali.

In che modo è possibile beneficiare del bonus

L’osservatorio Domina promuovere il rapporto annuale su quello che è il lavoro domestico. proprio in occasione di tale presentazione è stato spiegato in che maniera sarebbe possibile usufruire del bonus. L’importo previsto sarebbe molto più alto di quello che sia per le attuali deduzioni, ovviamente ci saranno delle limitazioni.

È possibile possibile ad ad esempio che si possa usufruire del bonus solo nel caso in cui si assumono delle badanti non delle colf inoltre vi potrebbe essere un limiti dell’età, in quanto si andrebbe a favorire la fascia della popolazione che sfrutta tali figure per assistere gli anziani, è possibile che il bonus venga concesso per un periodo piuttosto limitato si parla di circa 36 mesi.