Smishing, nuova truffa colpisce la banca: se leggi questo messaggio non rispondere | Non sono loro

La truffa nota con il termine smishing colpisce la banca: ecco come non cascarci.

Sta purtroppo circolando in questo periodo un messaggio truffa cui conviene assolutamente non rispondere in modo così da evitare di ritrovarsi con il conto svuotato nel giro di pochissimi minuti.

Si sta parlando per la precisione dello smishing, che consiste in un semplicissimo sms che sembrerebbe arrivare in apparenza dalla propria banca.

Un messaggio che può arrivare sul proprio cellulare praticamente in qualsiasi momento, mentre si sta accompagnando i propri figli a scuola o mentre si sta svolgendo un qualsiasi tipo di commissione.

Ecco dunque spiegato di seguito in cosa consiste la truffa denominata smishing.

Cos’è lo smishing

Mentre si è a lavoro o si è impegnati con qualsiasi altra faccenda può arrivare sul proprio cellulare un messaggio in apparenza assolutamente innocuo da parte della propria banca. Tale sms può chiedere di effettuare una chiamata ad un determinato numero di telefono per poter eseguire una sorta di aggiornamento del proprio home banking in modo così da evitare che quest’ultimo venga cancellato.

Senza pensarci troppo si arriva ad inserire dunque il proprio codice PIN segreto, ed ecco che così all’improvviso ci si ritrova con il proprio conto bancario praticamente ridotto a zero. Il messaggio in questione non era arrivato infatti dalla propria banca ma consisteva per l’appunto nello smishing. Questo tipo di termine deriva per la precisione dalla combinazione delle parole sms e phishing, un tipo di truffa che nel corso degli ultimi tempi si è diffusa sempre di più fino a divenire ormai comunissima. Il discorso riguarda però in particolare anche e soprattutto una banca.

Banca Intesa San Paolo: come funziona lo smishing

La banca principalmente colpita dalla truffa dello smishing è per la precisione l’Intesa San Paolo. Una volta che si clicca su un link presente all’interno dell’sms di cui si è parlato poco sopra si passa su una sorta di piattaforma che appare almeno in un primo momento identica a quella della banca. Non appena si inseriscono i propri dati si riceve una chiamata per la conferma della correttezza del numero ma poi improvvisamente cade la linea e ci si ritrova con il conto praticamente vuoto.

Un consiglio che occorre assolutamente seguire per poter evitare una situazione di questo tipo è quello di non farsi prendere dalla fretta leggendo con la massima attenzione possibile il messaggio arrivato sul proprio telefonino. Bisogna sempre essere sicuri di non comunicare i propri dati in modo così da tenere il proprio denaro al sicuro. Nel caso invece in cui si siano trasmessi i propri dati allora in quel caso una mossa efficace consiste nel chiamare immediatamente la propria banca per cercare insieme ad essa la soluzione migliore da adottare.