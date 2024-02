Guadagnare divertendosi, con questi lavori ti porti a casa uno stipendio incredibile: non sarai mai più infelice

Con questi lavori potrei divertirti e guadagnare allo stesso tempo uno stipendio incredibile.

Ci sono lavori con cui è possibile guadagnare tanto e allo stesso tempo divertirsi.

Trovare un lavoro che piaccia non è certamente tra le cose più semplici al mondo, e il più delle volte è necessario accontentarsi anche di una professione che non fa al proprio caso o che ha magari poco a che fare con i propri studi precedenti.

Chiunque riesca a trovare il lavoro dei propri sogni non può dunque fare altro che ritenersi una persona estremamente fortunata.

Ecco qui di seguito una lista di lavori incredibilmente divertenti che possono permettere al tempo stesso di ottenere importanti guadagni.

I lavori che permettono di guadagnare divertendosi: dal tester di videogiochi al test driver

Un primo lavoro che permette di guadagnare divertendosi è quello del tester di videogiochi: una professione ideale per tutti coloro che amano i videogame, con la figura del tester (o per la precisione video game quality assurance) che ha per l’appunto il fondamentale compito di testare un videogioco prima che quest’ultimo venga messo in commercio. Si passa poi all’allenatore di esports, che è collegato sempre all’ambito dei videogiochi: gli esports consistono per la precisione nei giochi sportivi virtuali, un settore che si sta sviluppando sempre più e che richiede allo stesso tempo delle vere e proprie figure professionalizzate. Altro lavoro è quello del videomaker, figura necessaria per la creazione di contenuti social per le aziende e di video di diverso tipo che possono anche avere lo scopo di pubblicizzare e presentare eventi come manifestazioni, festival o concerti.

Ecco poi il food stylist: nell’era dei social ogni cosa deve essere presentata nel modo migliore anche online, e ciò vale anche per il cibo, con la figura del food stylist che occupa per la precisione di trasformare un piatto in una sorta di soggetto da presentare su determinate riviste specializzate. Il test driver è invece un lavoro che fa al caso di tutti gli appassionati di motori, con il tester che deve testare tutti gli eventuali difetti di un veicolo prima che quest’ultimo venga messo sul mercato.

Dal consulente fragranze al custode di isole sperdute

La lista dei lavori con cui è possibile guadagnare divertendosi prosegue con il consulente fragranze, ovvero quella figura che aiuta le persone a scegliere il profumo a loro più adatto presso le profumerie. Si passa poi allo sviluppatore web, una delle figure in assoluto più richieste in ambito lavorativo: si tratta di una professione che fa al caso di tutti gli appassionati del mondo digitale e che si occupa della costruzione di siti web, di app e di giochi.

Il mappatore per Google Maps si occupa di documentare ogni singola strada per il servizio di Google, un servizio di estrema utilità anche e soprattutto per le strade e per le zone più remote. Un altro lavoro interessante in merito al nostro discorso è quello del tester di materassi, con i produttori di materassi che hanno la necessità e il bisogno di fare ricorso a queste figure per poter individuare eventuali difetti nei propri prodotti. Infine si arriva alla professione del custode di isole sperdute, un lavoro che può dare a chiunque la possibilità di guadagnare considerevoli somme di denaro.