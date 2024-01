Prestito ai disoccupati, ora lo ottieni anche senza busta paga: questa soluzione la conoscono in pochi

Ci sono prestiti per i disoccupati che si possono ottenere anche nel caso in cui non si abbia una busta paga. Ecco come procedere.

Quando si decide di andare in banca a chiedere un prestito, il primo elemento richiesto è la busta paga o il contratto di lavoro. Due elementi che non sempre sono in nostro possesso.

Quando non si ha uno stipendio, ma si deve acquistare una nuova auto, un nuovo elettrodomestico o la carretta dei bambini, si avrebbe bisogno di entri di credito che offrono la possibilità di richiedere un piccolo o grande prestito senza troppe garanzie.

Non è certo semplice ottenere questo, anche considerando il periodo difficile vissuto dalla banche e che le ha portate a chiedere sempre più, un maggior numero di garanzie. Il mercato finanziario offre una serie di soluzioni, alcune delle quali sembrano essere in grado di adattarsi anche alle situazioni più complicate.

La buona notizia è che, anche senza busta paga, è possibile avere dei prestiti, ma si ha bisogno di garanzie alternative, questo potrebbe rendere tutto più complicato, ma non impossibile.

I prestiti senza busta paga

Quindi, veniamo alla domanda diretta, ma si può chiedere un prestito senza avere una busta paga? La risposta è sì, l’importante è che il soggetto abbia delle garanzie alternative da concedere alla banca. Gli istituti di credito, per accettare la richiesta un prestito da parte di un qualunque cittadino, ha bisogno della certezza, che questo possa pagarlo veramente.

Si chiamano prestiti senza busta paga e in genere sono erogati a chi non ha uno stipendio fisso, ma ha comunque la possibilità di dare delle garanzie. In genere l’importo che si può richiedere non supera i 10 mila euro e spesso sono concessi con rate molto più elevate di quelle che verrebbero concesse a cui invece ha la busta paga. In ogni caso, si tratta di una misura di finanziamento che ad oggi è molto più utilizzata di quello che si possa credere.

I requisiti, le modalità

Per poter accedere ai prestiti senza busta paga, occorre rispondere ad alcuni requisiti fondamentali. Ovviamente non vi sarà alcun contratto di lavoro da far vedere alla banca a cui ci si rivolgerà per ottenere il prestito. Nel caso in cui si tratti di un lavoratore autonomo, ciò che si dovrà dare in banca sarà un documento che attesti la presenza di un reddito dimostrabile.

L’alternativa è quella di avere un garante, che non deve essere inserito all’interno della lista dei segnalati come cattivi pagatori. Il garante sarà quindi responsabile in solio nel caso in cui il contribuente non provveda a restituire il prestito.