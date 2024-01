Concorso INPS, 600 posti in tutta Italia: contratto indeterminato a 1900 euro al mese | Laurea non richiesta

Il nuovo concorso INPS rende disponibili 600 posti di lavoro: non occorre avere la laurea.

L’INPS è pronta ad istituire un nuovo concorso per diplomati per mettere a disposizione quasi 600 nuovi posti di lavoro.

A rendere noto il bando è stato l’ultimo Piano dei Fabbisogni dell’INPS, con il concorso che è previsto per questo 2024.

Il bando era inizialmente previsto per il 2023, con la stessa INPS che aveva prontamente provveduto a comunicare lo slittamento di tutti i concorsi proprio al 2024.

Ecco dunque tutte le informazioni che occorre conoscere per quanto riguarda il nuovo concorso INPS, dai requisiti necessari per partecipare fino alla modalità delle prove da dover sostenere.

Concorso INPS: i requisiti per partecipare

Tutti i dettagli in merito al nuovo concorso INPS 2024 sono stati resi noti come anticipato poco sopra dal Piano dei Fabbisogni dell’INPS 2022-2024. Tale concorso mette a disposizione per la precisione 585 nuovi posti di lavoro che sono da inquadrare in posizione economica B1, posti che sono riservati a chi come titolo di studio possiede semplicemente il diploma. Non è ancora nota invece la data di pubblicazione del bando. Ulteriore aspetto da sottolineare con forza consiste nel contratto di assunzione, che sarà a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il personale di tipo B, questo arriva a percepire uno stipendio che può variare tra i 1700 e i 1900 euro lordi al mese. In merito ai requisiti per poter prendere parte al concorso INPS 2024, basterà come già detto essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Concorso INPS 2024: le prove e la presentazione della domanda

Il concorso INPS 2024 inizierà con molta probabilità con una prova preselettiva che dovrebbe consistere in un test con domande a risposta multipla. Da qui si passa poi ad una o più prove scritte sulle materie dell’esame e infine alla prova orale. Non è da escludere comunque anche l’ipotesi di una sola e unica prova scritta. Le selezioni avranno invece luogo in modalità informatizzata e in diverse sedi in tutta Italia, con i partecipanti che svolgeranno le prove del concorso con l’ausilio di un tablet.

La graduatoria avrà come anche per tanti altri concorsi una durata di due anni a partire dalla data di approvazione. Nel caso in cui dovessero esserci dimissioni o rinunce entro sei mesi dalla data di assunzione l’INPS potrà poi procedere con lo scorrimento della graduatoria degli idonei. Per quanto riguarda infine la domanda di partecipazione, questa deve essere presentata sulla piattaforma inPA tramite le credenziali CIE, CNS o SPID.