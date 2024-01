Lavoro in TV, la RAI cerca diplomati per un’esperienza unica e ben pagata: posti liberi in tutta Italia

Rai alla ricerca di nuovi dipendenti. Basta il diploma per vivere un’esperienza veramente unica e pagata molto bene, ecco di cosa si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova o della prima occupazione. Sono molti anni che si parla di un mercato del lavoro che sembra essere veramente in crisi. Sarà forse un decennio o anche di più che si parla della difficoltà dei giovani italiani di trovare un lavoro stabile. Una difficoltà che di certo non è sparita in questi ultimi anni, anzi, forse è aumentata in maniera esponenziale.

Dall’altra parte della barricata poi, ci sono le aziende che sono pronte ad affermare che loro il lavoro lo avevano messo a disposizione, ma sono i giovani a non volerlo accettare, attirati dall’ambizione di avere soldi facili. Insomma, le ultime chiacchiere affermavano che a rovinare il mercato del lavoro sarebbero stati Reddito di Cittadinanza e i social.

Senza cadere nelle solite discussioni di quanto, spesso le aziende non offrano particolari vantaggi ai giovani alla ricerca di lavoro e anzi, tendano a non valorizzare il loro operato, possiamo confermare che tra gli ultimi mesi del 2023 e queste prime settimane del 2024, sembra ci sia stato un netto cambiamento, con una serie di interessanti proposte lavorative. Ora ne arriva una molto interessante dalla cara Rai.

La proposta di lavoro è rivolta ai diplomati e di seguito sarà possibile saperne di più, comprese le modalità con cui è possibile intervenire per candidarsi alla posizione.

Le posizioni aperte in Rai

La Rai, Radiotelevisione italiana è alla ricerca di nuovi costumisti che coopereranno con gli autori e il regista per procedere a trucco, parrucca e abbigliamento di scena. Quello che si richiede a chi ricopre tale posizione è di trovato i migliori materiali a un buon prezzo. Il contratto che viene proposto è quello di apprendistato professionalizzate, con una durata di 36 mesi.

La retribuzione prevista per chi ricoprirà tale ruolo sarà di circa 23.200 euro, con scatto di anno in anno. 8 sono i posti disponibili tra ciò 5 a Roma e 1 solo a Milano, Napoli e Torino.

Requisiti e domanda

Tutti coloro che vorranno prendere parte alla selezione dovranno innanzitutto aver compiuto tra i 18 e i 29 anni di età, essere diplomati, avere la patente B, disponibilità a trasferte, cittadinanza italiana o in altri paesi UE. La prova sarà da remoto, quindi si avrà bisogno della connessione internet, di un computer con webcam e microfono, smartphone o tablet con telecamera funzionante.

Per inviare la propria candidatura è sufficiente accedere al sito www.lavoraconnoi.rai.it e quindi cliccare all’apposita sezione, quindi inviare il certificato di diploma, la copia della patente e il curriculum vitae.